Зеленський віч-на-віч з Путіним обговорить газ

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Після перемовин у "нормандському форматі" президент Володимир Зеленський проведе особисту зустріч з Володимиром Путіним і обговорить газове питання.

Про це у Парижі заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Спочатку президент Володимир Зеленський проведе дві двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Далі вже буде зустріч у "нормандському форматі" чотирьох лідерів", - пояснив пан Тимошенко.

Далі він анонсував особисту "газову" зустріч.

"Після "нормандського формату" президент Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Щодо делегації, знаючи питання щодо газу, у складі є пан Олексій Оржель (міністр енергетики) і пан Юрій Вітренко (виконавчий директор "Нафтогазу"). При потребі вони будуть брати участь в обговоренні питань газу та інших, які їх стосуються", - розповів Кирило Тимошенко.

Газові спори

Раніше представники України говорили про можливу особисту зустріч президентів України та Росії.

Проте українська сторона насторожено ставилась до газових перемовин у "нормандському форматі" і можливої прив'язки питання палива до вирішення конфлікту на Донбасі.

Мова йде про суперечки щодо нового контракту на транзит російського газу через Україну, адже чинний перестає діяти 1 січня 2020 року.

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Так само йдуть перемовини про можливе відновлення прямого постачання російського газу Україні.

Росії потрібне продовження транзиту через Україну хоча б на рік, до моменту запуску обхідного газогону "Північний потік-2".

Натомість українська сторона наполягає на підписанні довгострокового контракту, щоб убезпечити інтереси України на випадок запуску обхідного газопроводу.

Однією з головних тем газових перемовин є борг Росії перед Україною у розмірі 3 мільярдів доларів за газ за рішення Стокгольмського арбітражу.

Росія не хоче виплачувати цей борг і з Москви неодноразово лунали пропозиції "обнулити" борг, проти чого різко заперечує Україна.

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