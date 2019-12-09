Зеленський віч-на-віч з Путіним обговорить газ
Після перемовин у "нормандському форматі" президент Володимир Зеленський проведе особисту зустріч з Володимиром Путіним і обговорить газове питання.
Про це у Парижі заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
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"Спочатку президент Володимир Зеленський проведе дві двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Далі вже буде зустріч у "нормандському форматі" чотирьох лідерів", - пояснив пан Тимошенко.
Далі він анонсував особисту "газову" зустріч.
"Після "нормандського формату" президент Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Щодо делегації, знаючи питання щодо газу, у складі є пан Олексій Оржель (міністр енергетики) і пан Юрій Вітренко (виконавчий директор "Нафтогазу"). При потребі вони будуть брати участь в обговоренні питань газу та інших, які їх стосуються", - розповів Кирило Тимошенко.
Газові спори
Раніше представники України говорили про можливу особисту зустріч президентів України та Росії.
Проте українська сторона насторожено ставилась до газових перемовин у "нормандському форматі" і можливої прив'язки питання палива до вирішення конфлікту на Донбасі.
Мова йде про суперечки щодо нового контракту на транзит російського газу через Україну, адже чинний перестає діяти 1 січня 2020 року.
Так само йдуть перемовини про можливе відновлення прямого постачання російського газу Україні.
Росії потрібне продовження транзиту через Україну хоча б на рік, до моменту запуску обхідного газогону "Північний потік-2".
Натомість українська сторона наполягає на підписанні довгострокового контракту, щоб убезпечити інтереси України на випадок запуску обхідного газопроводу.
Однією з головних тем газових перемовин є борг Росії перед Україною у розмірі 3 мільярдів доларів за газ за рішення Стокгольмського арбітражу.
Росія не хоче виплачувати цей борг і з Москви неодноразово лунали пропозиції "обнулити" борг, проти чого різко заперечує Україна.
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