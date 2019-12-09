Проспекти Бандери і Шухевича лишаються. Рішення суду

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Суд визнав законним перейменування і появу в Києві проспектів імені Степана Бандери та Романа Шухевича.

Таке рішення сьогодні ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд. Він скасував рішення Окружного адмінсуду Києва, який влітку відмінив рішення Київради перейменувати проспекти Московський та Ватутіна.

Про це ВВС News Україна повідомив адвокат третьої сторони у справі Дмитро Біловчук.

"Скасували рішення першої інстанції і відмовили в позові в повному обсязі. Дане рішення набуває чинності з моменту його проголошення", - повідомив адвокат.

За його словами, відсьогодні немає жодних юридичних перешкод вживати нові назви.

Цю ж інформацію підтвердив член парламенту Володимир В'ятрович та Інститут національної пам'яті.

25 червня Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Київради про перейменування обох проспектів.

1 серпня 2019 року Український інститут національної пам'яті подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо скасування рішень Київради про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича.

Хто проти

7 липня 2016 року Київрада перейменувала Московський проспект на імені провідника Організації українських націоналістів проспект Степана Бандери.

У серпні того ж року дві громадські організації "Антифашистська правозахисна ліга" та "Єврейська правозахисна група" подали до суду на це рішення.

Копирайт изображения Фейсбук Олени Бережної Image caption Олена Бережна наполягає, що бореться за збереження історичної пам'яті в Києві

Обидві ці організації засновані екс-депутаткою від Партії регіонів Іриною Бережною (загинула в аварії у серпні 2017 року), її матір'ю Оленою Бережною, а також її громадянським чоловіком Борисом Фуксманом.

У своєму позові вони також просили суд заборонити Київраді перейменовувати проспект Генерала Ватутіна на проспект імені командувача УПА Романа Шухевича.

1 червня 2017 року київські депутати за це перейменування все ж проголосували.

Але за кілька днів Окружний адмінсуд Києва видав ухвалу, якою заборонив публікувати (тобто, робити чинним) рішення про проспект Шухевича до завершення судового розгляду по обох проспектах.

З того часу Київрада з одного боку та "Антифашистська правозахисна ліга" і "Єврейська правозахисна група" з іншого судились про те, чи законними є перейменування.

До противників перейменування приєдналися кілька організації, що позиціонують себе як "ветеранські": "Ветерани праці - діти війни" та "Київська міська організація ветеранів України", а також "Інститут правової політики і соціального захисту імені Ірини Бережної" (який очолює Олена Бережна).

А відповідача, яким є Київрада, на процесі підтримали партія "Свобода", Інститут національної пам'яті (обоє - як ініціатори перейменувань), а також громадська організація "Мистецький центр "Локація".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Акція на підтримку перейменування проспекта Ватутіна на честь Шухевича, 1 червня 2017 р.

У своєму позові "Антифашистська правозахисна ліга" та "Єврейська правозахисна група" кажуть, що перейменування проспектів на честь Бандери і Шухевича загрожує та порушує "права, свободи та інтереси позивачів".

"Перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери, а проспекту Ватутіна на проспект Шухевича викликали зайву суспільну напругу і супротив громадянського суспільства", - йдеться у їхньому позові.

В Інституті національної пам'яті ж наполягають, що і Роман Шухевич, і Степан Бандера боролися за незалежність України та не можуть вважатися пособниками Третього Рейху.

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