Росію відсторонили від міжнародних змагань на чотири роки

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Всесвітнє антидопінговове агентство (ВАДА) одностайно прийняло рекомендації визнати Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) таким, що не відповідає антидопінгому кодексу.

Відповідно до стандартів ВАДА, у тому випадку, якщо національне антидопінгове агентство втрачає статус, країна фактично позбавляється права проводити будь-які міжнародні змагання.

Таким чином, в наступні чотири роки Росія не зможе взяти участь в Олімпіадах і на чемпіонатах світу. Крім того, Росія не зможе приймати великі міжнародні турніри.