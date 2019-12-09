Як змінився світ з останньої "нормандської зустрічі"

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Востаннє президенти України та Росії зустрічалися 16 жовтня 2016 року, коли Володимир Зеленський все ще був актором й відзняв лише перший сезон серіалу "Слуга народу", долар коштував 25,66 грн, а президентом США був Барак Обама.

З того часу змінилися лідери України, Франції, США, а очільник Кремля Володимир Путін без особливих проблем переміг на своїх четвертих президентських виборах.

Також з того часу на Донбасі загинуло понад три тисячі людей.

Дебют Зеленського

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Двоє з чотирьох учасників майбутньої "нормандської зустрічі" - новачки для такого формату.

Окрім президента України Володимира Зеленського, для якого це буде взагалі перша особиста зустріч з Путіним, вперше вестиме переговори у "нормандському форматі" французький лідер Емманюель Макрон, якого обрали у травні 2017 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З останніх учасників "нормандської четвірки" на своїх посадах залишилися Путін та Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про плани піти з посади у 2021 році, тож для неї нинішня зустріч стане якщо не останньою, то однією з останніх.

А от для президента Росії Володимира Путіна нічого принципово не змінилося. У 2018 році він спокійно переміг на виборах. Вже вчетверте.

Трамп і "Джевеліни"

Копирайт изображения Getty Images Image caption США хоч і не входять до "Нормандського формату", однак залучені до загального переговорного процесу по Донбасу. З 2016 року у Білому домі Трамп замінив Обаму, але до покращення відносин між Вашингтоному і Москвою це не призвело

Під час останньої "нормандської зустрічі" президентом США ще був Барак Обама.

США хоч і не є учасниками "Норманді", однак загалом залучені до врегулювання ситуації на Донбасі, а Київ неодноразово виступав за те, щоб розширити "нормандську четвірку", однак цього не сталося.

З січня 2017 року новим президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп, на якого у Кремлі спочатку покладали значні надії на покращення російсько-американських стосунків. Утім, такі надії також не виправдалися.

Копирайт изображения Офіс президента України Image caption ЗСУ отримали "Джевеліни" у квітні 2018 року

Дональд Трамп продовжив співпрацю США з Україною, зокрема саме за його правління українська армія отримала протитанкові комплекси "Джевелін".

Однак влітку Трамп став фігурантом скандалу з нібито затримкою військової допомоги Україні з метою початку розслідування проти свого політичного опонента Байдена, через що американському президенту загрожує імпічмент.

Без Порошенка

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Петро Порошенко, який провів шість зустрічей з Путіним щодо Донбасу, більше не президент України і офіційно жодним чином не залучений до підготовки нинішнього "нормандського саміту".

До Парижа Петро Порошенко не поїхав, але передав Володимиру Зеленському настанови про те, як себе поводити з Путіним і реагувати на його "улюблені фішки".

"Фразу "як ми раніше домовлялись" слід уважно перевіряти, не вірити на слово і звіряти з реальними текстами домовленостей", - порадив п'ятий президент.

Падіння і зліт гривні

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19 жовтня 2016 року курс доллар офіційно був 25,66 грн, а євро - 28,21 грн.

Відтоді курс доллара встиг піднятися майже до 29 грн, а євро - до 34 грн, й опуститися до нинішніх 23,72 грн за долар і 26,32 грн за євро.

Гривня почала зміцнюватися з літа 2019 року й ця тенденція триває досі.

Тисячі загиблих на Донбасі

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З осені 2016 року ситуація на Донбасі кардинально не змінилася, а конфлікт там остаточно перетворився на окопну війну низької інтенсивності з локальними загостреннями (такими як бої за авдіївську промзону взимку 2017 року).

Кілька разів на сході України оголошували перемир'я - традиційні "хлібні перемир'я" влітку, "шкільні перемир'я" на початку осені та різдвяні перемир'я взимку. Однак жодне з них не було повним і не тривало довго.

З травня 2018 року Антитерористичну операцію на Донбасі замінила Операція Об'єднаних сил, й після приходу до влади Володимира Зеленського в українській армії змінилася начальник Генштабу й міністр оборони.

Щороку на Донбасі продовжують гинути сотні цивільних, українських військових та членів проросійських збройних формувань.

У 2019 році сторони погодили розведення військ на трьох невеликих ділянках фронту, однак і це не призвело до повної тиші.

Станом на кінець осені 2019 року кількість всіх загиблих у війні на сході України, за підрахунками ООН, перевищила 13,2 тисяч осіб. Восени 2016 року вона оцінювалася у понад 9,5 тис. людей.

Таким чином, з останньої "нормандської зустрічі" на Донбасі загинуло більше 3,7 тисяч людей - як бійців з обох сторін, так і цивільних.

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