"Ідеальну колекцію" віскі хочуть продати за 10,5 млн доларів

Копирайт изображения Whisky Auctioneer Image caption Колекцію зібрав американський бізнесмен Річард Гудінг у своєму будинку в Колорадо

Аукціоністи повідомили, що готують до продажу колекцію віскі, яку експерти називають однією з найповніших у світі.

Вона складається з 3900 пляшок, оцінюють колекцію у 7-8 млн фунтів (близько 9,2-10,5 млн доларів). Whisky Auctioneer, який виступить організатором аукціону, називає її найбільшою із тих, які будь-коли виставлялися на продаж.

"Це найбільша особиста колекція з тих, що ми бачили, з точки зору представленості у ній шотландських винокурень XX століття", - пишуть там.

Більша її частина - односолодові сорти віскі, вироблені у Шотландії, зокрема колекція містить дуже рідкісні зразки. Окремо аукціонний будинок згадує сорти, вироблені на винокурнях Macallan, Bowmore, Springbank і Dallas Dhu, пише кореспондент ВВС Магнус Беннет.

Найціннішими екземплярами колекції вважають пляшки Valerio Adami і Fine and Rare 60-річної витримки, вироблені винокурнею Macallan у 1926 році.

Продає колекцію сім'я бізнесмена Річарда Гудінга. Сам пан Гудінг помер у 2014 році, а за життя займався продажем газованої води. Його дід, Джеймс А. Гудінг, у 1936 році заснував у Денвері завод по розливу "Пепсі-коли". У 1979 році компанія дісталася його онукові, а у 1988-му він продав її корпорації PepsiCo.

У 2014 році пан Гудінг помер від раку шкіри.

Колекцію він зберігав у окремій кімнаті свого будинку в Колорадо, яку він називав своїм баром.

Копирайт изображения Peter Dibden

У жовтні пляшка Macallan 1926 року (аналогічна є у колекції Гудінга) пішла з молотка за 1,5 млн фунтів.

Серед інших цінних екземплярів колекції - 50-річна пляшка Springbank 1919 (ймовірна стартова ціна - від 180 до 220 тис. фунтів) і Lalique Six Pillars Collection, також від Macallan і теж 50-річної витримки (від 90 до 100 тис. фунтів).

Копирайт изображения Peter Dibden

Близькі пана Гудінга кажуть, що він прагнув зібрати "досконалу колекцію" віскі і регулярно літав до Шотландії на своєму приватному літаку у пошуках рідкісних пляшок.

"Нам, його родичам, було ясно, що колекціонування віскі було найбільшою пристрастю Річарда - він займався цим понад 20 років".

"Йому подобалися усі елементи колекціонування - вивчення винокурень, їхнє відвідування та дегустація. Кожен раз, коли йому вдавалося дістати пляшку, яку він шукав кілька років, він дуже радів".

"Він хотів зібрати по пляшці віскі від кожної винокурні, але його улюбленою завжди була дістіллерія Bowmore, а улюбленим віскі - Black Bowmore".

Копирайт изображения Whisky Auctioneer Image caption У колекції багато різновидів віскі Macallan

"Масштаб колекції і рідкісність деяких екземплярів роблять її одним із найважливіших відкриттів у світі віскі", - вважає засновник журналу Whisky Auctioneer Іан Макклун.

Колекцію продаватимуть через сайт Whisky Auctioneer з 7 по 17 лютого і з 10 по 20 квітня 2020 року.

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