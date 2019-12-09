Виверження вулкана: загинули п'ятеро туристів

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П'ятеро людей загинули і ще кілька вважаються зниклими після виверження вулкана на острові Вайт у Новій Зеландії, повідомила поліція.

Свідки бачили, як кілька туристів прогулювалися у кратері вулкана за кілька хвилин до виверження.

23-х людей врятували. Проте досі не ясно, скільки людей залишаються на острові.

Поліція заявляє, що розвідувальні польоти не виявили жодних ознак життя там.

Вайт, який також називають Вакаарі, є найактивнішим вулканом країни. Попри це острів, який перебуває у приватній власності, є дуже популярним туристичним напрямком.

Пропустити Twitter допис , автор: @sch My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) 9 грудня 2019 р.

Тут мальовничі краєвиди, сюди часто привозять туристів.

За даними поліції, на острові під час виверження було близько 50 людей.

Рятувальники поки що не можуть почати операцію з порятунку через ризики продовження виверження.

Деякі поранені люди у критичному стані.

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Чи було попередження про виверження?

3 грудня сайт моніторингу геологічних небезпек GeoNet попереджував, що вірогідність виверження збільшується. При цьому зазначали, що "поточний рівень активності не становить прямої небезпеки для відвідувачів".

"[Вулкан] має стійко діючу гідротермальну систему... якщо гази накопичуються, вони можуть вивільнятися досить раптово", - розповів професор Єн Ліндсей з університету Окленда.

За його словами, можливо, що там немає магми, а йдеться про парове виверження.

Турист Майкл Шаде, який їхав з острова на човні після ранкової екскурсії, зняв густий стовп попелу та диму.

Він розповів BBC, що був у кратері за 30 хвилин до початку виверження.

"Все було безпечно, але вони намагалися обмежити розмір групи (людей, які відвідують вулкан - Ред.)".

Описуючи виверження, він сказав: "Ми щойно сіли на човен ... тоді хтось показав на вулкан, і ми побачили це. Я був дуже вражений. Човен повернувся назад, і ми захопили ще кількох людей, які чекали на пристані".

Попіл, який після виверження, піднявся в небо, заважає рятувальній операції.

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