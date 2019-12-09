Виверження вулкана: загинули п'ятеро туристів
П'ятеро людей загинули і ще кілька вважаються зниклими після виверження вулкана на острові Вайт у Новій Зеландії, повідомила поліція.
Свідки бачили, як кілька туристів прогулювалися у кратері вулкана за кілька хвилин до виверження.
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23-х людей врятували. Проте досі не ясно, скільки людей залишаються на острові.
Поліція заявляє, що розвідувальні польоти не виявили жодних ознак життя там.
Вайт, який також називають Вакаарі, є найактивнішим вулканом країни. Попри це острів, який перебуває у приватній власності, є дуже популярним туристичним напрямком.
Тут мальовничі краєвиди, сюди часто привозять туристів.
За даними поліції, на острові під час виверження було близько 50 людей.
Рятувальники поки що не можуть почати операцію з порятунку через ризики продовження виверження.
Деякі поранені люди у критичному стані.
Чи було попередження про виверження?
3 грудня сайт моніторингу геологічних небезпек GeoNet попереджував, що вірогідність виверження збільшується. При цьому зазначали, що "поточний рівень активності не становить прямої небезпеки для відвідувачів".
"[Вулкан] має стійко діючу гідротермальну систему... якщо гази накопичуються, вони можуть вивільнятися досить раптово", - розповів професор Єн Ліндсей з університету Окленда.
За його словами, можливо, що там немає магми, а йдеться про парове виверження.
Турист Майкл Шаде, який їхав з острова на човні після ранкової екскурсії, зняв густий стовп попелу та диму.
Він розповів BBC, що був у кратері за 30 хвилин до початку виверження.
"Все було безпечно, але вони намагалися обмежити розмір групи (людей, які відвідують вулкан - Ред.)".
Описуючи виверження, він сказав: "Ми щойно сіли на човен ... тоді хтось показав на вулкан, і ми побачили це. Я був дуже вражений. Човен повернувся назад, і ми захопили ще кількох людей, які чекали на пристані".
Попіл, який після виверження, піднявся в небо, заважає рятувальній операції.
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