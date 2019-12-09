Де в Україні найкраще жити? І це не Київ

Копирайт изображения Сайти Луцької, Вінницької й Івано-Франківської рад

Вінниця, Луцьк та Івано-Франківськ - міста з найкращою в Україні інфраструктурою. Про це йдеться у П'ятому муніципальному опитуванні від групи "Рейтинг".

Опитування стосувалося задоволення якістю 22 сфер та послуг у кожному місті, зокрема доріг, водопостачання, опалення, екології і роботи поліції.

Копирайт изображения Група "Рейтинг"

За даними дослідження, найкращими для життя українці вважають Вінницю, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький, Харків, Маріуполь, Тернопіль, Львів і Черкаси.

Київ у цьому рейтингу перебуває у другій його половині - на 16 місці.

Водночас найгіршими за оцінкою інфраструктурою стали Миколаїв, Чернівці і Полтава.

При цьому у жодному з міст, навіть у лідерів, індекс задоволення інфраструктурою не покращився, а в кращому випадку залишився без змін, чи погіршився.

Житомир, Івано-Франківськ і Вінниця стали також лідерами за індексом задоволеності можливостями міста.

Копирайт изображения Група "Рейтинг"

За даними опитування, роботу своєї місцевої влади (мера і міської ради) найбільше підтримують у Івано-Франківську, Чернігові, Хмельницькому, Харкові та Вінниці.

Копирайт изображения Група "Рейтинг"

Схвалення Зеленського

Соціологи також опитали респондентів про те, наскільки вони схвалюють діяльність інститутів.

Тут найкращий баланс у волонтерів (71% схвалюють їхню роботу), президента (65%), громадських організацій (53%), армії (47%) та церкви (45%).

Копирайт изображения Група "Рейтинг"

А аутсайдерами з негативним балансом схвалення роботи виявилися суди (-48%), прокуратура (-47%), НАБУ (-41%), комунальні підприємства (-26%), СБУ (-15%) та поліція (-7%).

Найбільше діяльність президента схвалюють у Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській, Житомирській та Рівненській областях. Найменше - у Києві та Київській області, а також на Львівщині.

Бажання емігрувати

Також опитування показало, що 35% українців думали про трудову еміграцію за кордон.

Копирайт изображения Група "Рейтинг"

А найбільш бажаними країнами для еміграції стали Німеччина, Польща, Чехія, Канада і США.

Найбільше думають про виїзд за кордон молоді люди віком 18-29 років (60% респондентів у цій віковій групі) та 30-39 років (50%).

Копирайт изображения Група "Рейтинг"

Також за рік суттєво зросла кількість людей, які мають досвіду виїзду за кордон - з 17% у 2017 році до 27% у 2019 році.

Найкраща динаміка тут у Тернополя, Чернівців, Житомира, Запоріжжя, Львова та Одеси.

Як опитували

Опитування провели у 24 облцентрах України, "що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі" (тобто, воно не враховує думки жителів Криму, Донецька та Луганська).

Загалом опитано 19,2 тис. людей.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує 3,5%.

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