Нормандська зустріч розпочинається у Парижі
У Парижі розпочинаєтья нормандська зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.
Спочатку до Єлисейського палацу прибула Ангела Меркель, потім - Володимир Зеленський, Володимир Путін прибув останнім.
За попереднім планом, зустріч триватиме кілька годин, а після 20.00 за Києвом чотири лідери мають вийти на спільну пресконференцію.
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Як передає кореспондент ВВС, подію висвітлюють близько ста журналістів з усіх куточків світу. Багатьох з них служба безпеки французького президента не встигла пропустити в палац до прибуття лідерів.
Деяких журналістів взагалі немає у списках.
Пресцентр розміщений в окремому приміщенні, тому в журналістів немає доступу до учасників делегацій.
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Перед нормандською зустріччю український президент провів двосторонні переговори з президентом Франції та канцлером Німеччини.
Після переговорів "четвірки" відбудеться зустріч "віч-на-віч" Зеленського з Путіним.
Скільки триватимуть ці переговори - невідомо. Помічник російського лідера Юрій Ушаков повідомив, що зустріч не матиме обмежень у часі: "Усе залежатиме від самих лідерів".
Очікується, що під час двосторонньої зустрічі Путін і Зеленський обговорюватимуть, зокрема, газові питання.
Відомо, що до складу української делегації увійшли, з-поміж інших, голова МВС Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов і головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак. Раніше очільники цих відомств участі в нормандських самітах не брали.
Окрім них, українську сторону представляють також міністр закордонних справ Вадим Пристайко, глава ОП Андрій Богдан, міністр енергетики Олексій Оржель, а також виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.
З російського боку до Парижа прибули глава МЗС Росії Сергій Лавров, глава "Газпрому" Олексій Міллер та міністр енергетики РФ Олександр Новак.
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