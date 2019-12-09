Нормандська зустріч розпочинається у Парижі

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У Парижі розпочинаєтья нормандська зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

Спочатку до Єлисейського палацу прибула Ангела Меркель, потім - Володимир Зеленський, Володимир Путін прибув останнім.

За попереднім планом, зустріч триватиме кілька годин, а після 20.00 за Києвом чотири лідери мають вийти на спільну пресконференцію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Франції радо вітав Володимира Зеленського

Копирайт изображения Getty Images Image caption Такі самі дружні обійми були у Макрона і з Путіним

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ангела Меркель прибула до Єлисейського палацу першою

Як передає кореспондент ВВС, подію висвітлюють близько ста журналістів з усіх куточків світу. Багатьох з них служба безпеки французького президента не встигла пропустити в палац до прибуття лідерів.

Деяких журналістів взагалі немає у списках.

Пресцентр розміщений в окремому приміщенні, тому в журналістів немає доступу до учасників делегацій.

Перед нормандською зустріччю український президент провів двосторонні переговори з президентом Франції та канцлером Німеччини.

Після переговорів "четвірки" відбудеться зустріч "віч-на-віч" Зеленського з Путіним.

Скільки триватимуть ці переговори - невідомо. Помічник російського лідера Юрій Ушаков повідомив, що зустріч не матиме обмежень у часі: "Усе залежатиме від самих лідерів".

Очікується, що під час двосторонньої зустрічі Путін і Зеленський обговорюватимуть, зокрема, газові питання.

Відомо, що до складу української делегації увійшли, з-поміж інших, голова МВС Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов і головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак. Раніше очільники цих відомств участі в нормандських самітах не брали.

Окрім них, українську сторону представляють також міністр закордонних справ Вадим Пристайко, глава ОП Андрій Богдан, міністр енергетики Олексій Оржель, а також виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

З російського боку до Парижа прибули глава МЗС Росії Сергій Лавров, глава "Газпрому" Олексій Міллер та міністр енергетики РФ Олександр Новак.

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