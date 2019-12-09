"Золотий глобус-2020": хто претендує на престижну премію

  • 9 грудня 2019
Золотий глобус Копирайт изображения Getty Images

9 грудня у Лос-Анджелесі оголосили номінантів на кінопремію "Золотий глобус", яку щороку вручає Асоціація іноземної преси.

За кількістю номінацій лідирує "Шлюбна історія" Ноя Баумбаха, яка претендує одразу на шість нагород - зокрема, в категоріях за найкращий драматичний фільм, а також за найкращу чоловічу та жіночу роль.

Трохи менше - по п'ять номінацій - мають "Ірландець" Мартіна Скорсезе і "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно.

У серіалів "Корона", "Чорнобиль" і "Неймовірне" по чотири номінації.

Ось як виглядає список номінантів у основних категоріях:

"Найкращий драматичний фільм"

  • "1917"
  • "Ірландець"
  • "Джокер"
  • "Шлюбна історія"
  • "Два Папи"
Копирайт изображения Warner Bros
Image caption Кадр із фільму "Джокер"

Найкраща комедія або мюзикл

  • "Одного разу в Голлівуді"
  • "Мене звуть Долемайт"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Ножі наголо"
  • "Рокетмен"
Копирайт изображения Universal/YOUTUBE
Image caption Кадр із фільму "Одного разу в Голлівуді"

Найкращий драматичний серіал

  • "Корона"
  • "Велика маленька брехня"
  • "Вбиваючи Єву"
  • "Спадкоємці"
  • "Ранкове шоу"

Найкращий мінісеріал

  • "Чорнобиль"
  • "Пастка-22"
  • "Фосі/Вердон"
  • "Найгучніший голос"
  • "Неймовірне"
Копирайт изображения Sky UK/HBO
Image caption Кадр із серіалу "Чорнобиль"

Найкращий комедійний серіал

  • "Баррі"
  • "Метод Комінскі"
  • "Політик"
  • "Дивовижна місіс Мейзел"
  • "Флібег"

З повним списком номінантів в усіх категоріях можна ознайомитись на сайті "Золотого глобусу".

Переможців оголосять під час урочистої церемонії, яка проходитиме 5 січня.

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