"Золотий глобус-2020": хто претендує на престижну премію

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9 грудня у Лос-Анджелесі оголосили номінантів на кінопремію "Золотий глобус", яку щороку вручає Асоціація іноземної преси.

За кількістю номінацій лідирує "Шлюбна історія" Ноя Баумбаха, яка претендує одразу на шість нагород - зокрема, в категоріях за найкращий драматичний фільм, а також за найкращу чоловічу та жіночу роль.

Трохи менше - по п'ять номінацій - мають "Ірландець" Мартіна Скорсезе і "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно.

У серіалів "Корона", "Чорнобиль" і "Неймовірне" по чотири номінації.

Ось як виглядає список номінантів у основних категоріях:

"Найкращий драматичний фільм"

"1917"

"Ірландець"

"Джокер"

"Шлюбна історія"

"Два Папи"

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Кадр із фільму "Джокер"

Найкраща комедія або мюзикл

"Одного разу в Голлівуді"

"Мене звуть Долемайт"

"Кролик Джоджо"

"Ножі наголо"

"Рокетмен"

Копирайт изображения Universal/YOUTUBE Image caption Кадр із фільму "Одного разу в Голлівуді"

Найкращий драматичний серіал

"Корона"

"Велика маленька брехня"

"Вбиваючи Єву"

"Спадкоємці"

"Ранкове шоу"

Найкращий мінісеріал

"Чорнобиль"

"Пастка-22"

"Фосі/Вердон"

"Найгучніший голос"

"Неймовірне"

Копирайт изображения Sky UK/HBO Image caption Кадр із серіалу "Чорнобиль"

Найкращий комедійний серіал

"Баррі"

"Метод Комінскі"

"Політик"

"Дивовижна місіс Мейзел"

"Флібег"

З повним списком номінантів в усіх категоріях можна ознайомитись на сайті "Золотого глобусу".

Переможців оголосять під час урочистої церемонії, яка проходитиме 5 січня.

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