"Золотий глобус-2020": хто претендує на престижну премію
9 грудня у Лос-Анджелесі оголосили номінантів на кінопремію "Золотий глобус", яку щороку вручає Асоціація іноземної преси.
За кількістю номінацій лідирує "Шлюбна історія" Ноя Баумбаха, яка претендує одразу на шість нагород - зокрема, в категоріях за найкращий драматичний фільм, а також за найкращу чоловічу та жіночу роль.
Трохи менше - по п'ять номінацій - мають "Ірландець" Мартіна Скорсезе і "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно.
У серіалів "Корона", "Чорнобиль" і "Неймовірне" по чотири номінації.
Ось як виглядає список номінантів у основних категоріях:
"Найкращий драматичний фільм"
- "1917"
- "Ірландець"
- "Джокер"
- "Шлюбна історія"
- "Два Папи"
Найкраща комедія або мюзикл
- "Одного разу в Голлівуді"
- "Мене звуть Долемайт"
- "Кролик Джоджо"
- "Ножі наголо"
- "Рокетмен"
Найкращий драматичний серіал
- "Корона"
- "Велика маленька брехня"
- "Вбиваючи Єву"
- "Спадкоємці"
- "Ранкове шоу"
Найкращий мінісеріал
- "Чорнобиль"
- "Пастка-22"
- "Фосі/Вердон"
- "Найгучніший голос"
- "Неймовірне"
- Моторошна правда і вигадки серіалу "Чорнобиль" - розповідь очевидця
- "Нам ніхто не аплодував": "чорнобильський дайвер" Ананенко про те, як насправді було під реактором
Найкращий комедійний серіал
- "Баррі"
- "Метод Комінскі"
- "Політик"
- "Дивовижна місіс Мейзел"
- "Флібег"
З повним списком номінантів в усіх категоріях можна ознайомитись на сайті "Золотого глобусу".
Переможців оголосять під час урочистої церемонії, яка проходитиме 5 січня.
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