Зеленський і Путін вперше зустрічаються віч-на-віч

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У Парижі завершилися нормандські переговори та розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Це їхні перші перемовини у форматі "тет-а-тет".

Скільки триватиме зустріч - невідомо. Помічник російського президента Юрій Ушаков розповів, що переговори не матимуть обмежень у часі: "Усе залежатиме від самих лідерів".

До цього лідери України та Росії кілька годин спілкувалися у форматі "нормандської четвірки" - за участі Ангели Меркель та Емманюеля Макрона.

Раніше Зеленський та Путін спілкувалися одне з одним чотири рази лише телефоном.

Ці розмови стосувалися переважно теми обміну полонених, розведення сил на Донбасі та постачання російського газу.

Очікується, що газове питання стане однією з ключових тем і сьогоднішніх перемовин Зеленського та Путіна.

Мова йтиме, зокрема, про підписання нового контракту на транзит російського газу через Україну - чинний перестає діяти 1 січня 2020 року.

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Росії потрібне продовження транзиту через Україну хоча б на рік, до моменту запуску газогону "Північний потік-2", який проходить в обхід України.

Натомість українська сторона зацікавлена у підписанні довгострокового контракту - це убезпечить інтереси України на випадок запуску обхідного газопроводу.

Окрім того, під час перемовин мова може йти про відновлення прямого постачання російського газу в Україну, а також питання виплати боргу Москви перед Києвом у розмірі 3 мільярдів доларів - згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

Росія не хоче виплачувати цей борг і неодноразово озвучувала пропозиції "обнулити" його. Проти цього різко заперечує Україна.

Відомо, що у складі української делегації до Парижа прибули, зокрема, міністр енергетики Олексій Оржель і виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

Російську сторону представляють глава "Газпрому" Олексій Міллер та міністр енергетики РФ Олександр Новак.

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