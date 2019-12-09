Зеленський і Путін вперше зустрічаються віч-на-віч
У Парижі завершилися нормандські переговори та розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Це їхні перші перемовини у форматі "тет-а-тет".
Скільки триватиме зустріч - невідомо. Помічник російського президента Юрій Ушаков розповів, що переговори не матимуть обмежень у часі: "Усе залежатиме від самих лідерів".
До цього лідери України та Росії кілька годин спілкувалися у форматі "нормандської четвірки" - за участі Ангели Меркель та Емманюеля Макрона.
Раніше Зеленський та Путін спілкувалися одне з одним чотири рази лише телефоном.
- Нормандська зустріч розпочалася у Парижі
- Жорсткий Путін, вибори і великий обмін: що чекає Зеленського в Парижі
Ці розмови стосувалися переважно теми обміну полонених, розведення сил на Донбасі та постачання російського газу.
Очікується, що газове питання стане однією з ключових тем і сьогоднішніх перемовин Зеленського та Путіна.
Мова йтиме, зокрема, про підписання нового контракту на транзит російського газу через Україну - чинний перестає діяти 1 січня 2020 року.
Росії потрібне продовження транзиту через Україну хоча б на рік, до моменту запуску газогону "Північний потік-2", який проходить в обхід України.
Натомість українська сторона зацікавлена у підписанні довгострокового контракту - це убезпечить інтереси України на випадок запуску обхідного газопроводу.
Окрім того, під час перемовин мова може йти про відновлення прямого постачання російського газу в Україну, а також питання виплати боргу Москви перед Києвом у розмірі 3 мільярдів доларів - згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.
Росія не хоче виплачувати цей борг і неодноразово озвучувала пропозиції "обнулити" його. Проти цього різко заперечує Україна.
Відомо, що у складі української делегації до Парижа прибули, зокрема, міністр енергетики Олексій Оржель і виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.
Російську сторону представляють глава "Газпрому" Олексій Міллер та міністр енергетики РФ Олександр Новак.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!