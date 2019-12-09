У випуску новин 9 грудня:

Чого очікувати від переговорів нормандської четвірки.

Виверження вулкана в Новій Зеландії: щонайменше п'ятеро людей загинули.

Архіви ВВС: Карнабі-стріт - одна з найбільш популярних торгових вулиць Лондона.

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