Зустріч нормандської четвірки у Парижі і протест у Києві – випуск новин

  • 9 грудня 2019

У випуску новин 9 грудня:

  • Чого очікувати від переговорів нормандської четвірки.
  • Виверження вулкана в Новій Зеландії: щонайменше п'ятеро людей загинули.
  • Архіви ВВС: Карнабі-стріт - одна з найбільш популярних торгових вулиць Лондона.

Весь випуск новин ви можете переглянути за цим лінком.

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