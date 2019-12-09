Зустріч нормандської четвірки у Парижі і протест у Києві – випуск новин
- 9 грудня 2019
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У випуску новин 9 грудня:
- Чого очікувати від переговорів нормандської четвірки.
- Виверження вулкана в Новій Зеландії: щонайменше п'ятеро людей загинули.
- Архіви ВВС: Карнабі-стріт - одна з найбільш популярних торгових вулиць Лондона.
Весь випуск новин ви можете переглянути за цим лінком.