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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який входить до складу української делегації на саміті у Парижі, прокоментував хід переговорів.

"Робоча атмосфера, все добре. Президент Зеленський молодець, дуже жорстко і правильно тримає позицію", - сказав він у розмові з BBC.

"Зради немає. Зараз ще йде розмова, я думаю, що ви почуєте про результати… Поки все йде дуже правильно, з державницькою позицією", - додав Аваков.

На питання про те, як він оцінює хід переговорів за п'ятибальною шкалою, Аваков відповів, що на чотири.

Раніше про свої враження від перемовин висловився і російський президент Володимир Путін.

Проходячи повз журналістів, на питання про те, чи задоволений він ходом зустрічі, Путін відповів: "Так, я задоволений".

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Водночас виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що у питанні газу сторони "домовилися продовжити домовлятися".

"Була конструктивна розмова, де обидві сторони виклали свої позиції щодо цілої низки питань - зокрема, питання газу. Домовилися продовжити домовлятися", - сказав Вітренко.

На уточнююче запитання кореспондента BBC, чи стала Україна ближчою до укладення контракту про транзит газу з РФ, Вітренко відповів: "Це дуже суб'єктивно. Я не можу сказати однозначно, подивимося".

Він також запевнив, що Україна не відмовляється від своїх вимог про виплату Росією боргу у розмірі 3 мільярдів доларів - за рішенням Стокгольмського арбітражу: "Ми пояснили, чому позиція арбітражу є обов'язковою для виконання".

Кількагодинні перемовини

Зустріч у форматі "нормандської четвірки" за участю президентів України, Росії, Франції та Німеччини розпочалася о 18.20 за Києвом

Її перша частина тривала близько двох з половиною годин.

Після цього Зеленський і Путін провели окремі перемовини у форматі "віч-на-віч", а згодом знову приєдналися до Ангели Меркель і Емманюеля Макрона в рамках робочої вечері.

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Як очікується, найближчим часом лідери країн дадуть спільну пресконференцію про результати зустрічі.

Особиста розмова Зеленського і Путіна - їхня перша зустріч у форматі "тет-а-тет". До цього вони кілька разів говорили телефоном.

Сьогоднішні перемовини тривали близько години і стосувалися, зокрема, теми постачання російського газу в Україну.

До Парижа з-поміж інших прибули український та російський міністри енергетики, а також представники "Нафтогазу" і "Газпрому".

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