Нормандські переговори: Аваков каже, що зради немає
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який входить до складу української делегації на саміті у Парижі, прокоментував хід переговорів.
"Робоча атмосфера, все добре. Президент Зеленський молодець, дуже жорстко і правильно тримає позицію", - сказав він у розмові з BBC.
"Зради немає. Зараз ще йде розмова, я думаю, що ви почуєте про результати… Поки все йде дуже правильно, з державницькою позицією", - додав Аваков.
На питання про те, як він оцінює хід переговорів за п'ятибальною шкалою, Аваков відповів, що на чотири.
- Зеленський і Путін вперше поговорили віч-на-віч
- Нормандську зустріч продовжили після перемовин Зеленського і Путіна
Раніше про свої враження від перемовин висловився і російський президент Володимир Путін.
Проходячи повз журналістів, на питання про те, чи задоволений він ходом зустрічі, Путін відповів: "Так, я задоволений".
Водночас виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що у питанні газу сторони "домовилися продовжити домовлятися".
"Була конструктивна розмова, де обидві сторони виклали свої позиції щодо цілої низки питань - зокрема, питання газу. Домовилися продовжити домовлятися", - сказав Вітренко.
На уточнююче запитання кореспондента BBC, чи стала Україна ближчою до укладення контракту про транзит газу з РФ, Вітренко відповів: "Це дуже суб'єктивно. Я не можу сказати однозначно, подивимося".
Він також запевнив, що Україна не відмовляється від своїх вимог про виплату Росією боргу у розмірі 3 мільярдів доларів - за рішенням Стокгольмського арбітражу: "Ми пояснили, чому позиція арбітражу є обов'язковою для виконання".
Кількагодинні перемовини
Зустріч у форматі "нормандської четвірки" за участю президентів України, Росії, Франції та Німеччини розпочалася о 18.20 за Києвом
Її перша частина тривала близько двох з половиною годин.
Після цього Зеленський і Путін провели окремі перемовини у форматі "віч-на-віч", а згодом знову приєдналися до Ангели Меркель і Емманюеля Макрона в рамках робочої вечері.
Як очікується, найближчим часом лідери країн дадуть спільну пресконференцію про результати зустрічі.
Особиста розмова Зеленського і Путіна - їхня перша зустріч у форматі "тет-а-тет". До цього вони кілька разів говорили телефоном.
Сьогоднішні перемовини тривали близько години і стосувалися, зокрема, теми постачання російського газу в Україну.
До Парижа з-поміж інших прибули український та російський міністри енергетики, а також представники "Нафтогазу" і "Газпрому".
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