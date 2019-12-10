Втрати у день "Нормандії": від вибуху на Донбасі загинуло троє бійців

Копирайт изображения Пресцентр ООС

Українська армія зазнала нових втрат на Донбасі - там підірвалося одразу троє біців. Всі вони загинули.

"Вчора, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули три військовослужбовця Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС у вівторок зранку.

Де саме та за яких обставин загинули військові, не уточнюють.

У пресцентрі ООС розповіли BBC News Україна, що наразі встановлюється, на якому саме вибуховому пристрої стався підрив.

Тіла бійців забрав їхній підрозділ.

Це найбільші одноразові втрати української армії на Донбасі за останній час. Нещодавно

Загалом за понеділок зафіксовано сім порушень режиму тиші. Втрат сили ООС більше не зазнали.

Раніше, 2 грудня, на Донбасі загинуло двоє спецпризначенців СБУ Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов. Тоді причиною смертельних поранень також став підрив на вибуховому пристрої - під час поверення з завдання.

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