В Антарктиці зник літак з 38 людьми: що з ним могло статися?

Копирайт изображения File photo Image caption "Геркулес" - транспортник, який використовують чилійські військово-повітряні сили

Чилійський військовий транспортний літак C-130 Hercules з 38 людьми на борту зник в Антарктиці, повідомили у вівторок зранку військово-повітряні сили Чилі. Згодом чилійська влада заявила, що літак "розбився".

Припускають, що у нього могло закінчитися паливо, однак офіційних версій поки що немає.

Втратили зв'язок

Транспортник вилетів з міста Пунта-Аренас, що на півдні Чилі, й за годину зв'язок з ним втратили.

На його борту було 17 членів команди та 21 пасажир, що летіли до головної чилійської бази в Антарктиці "Президент Едуардо Фрей Монталва" (інша назва - "Фрей") на острові Кінг Джордж.

Рятувально-пошукова операція триває.

У військово-повітряних силах Чилі відзанчають, що під час польоту зниклий літак не подавав жодних сигналів біди.

Там також припускають, що у транспортника могло закінчитися пальне й він змушений був здійснити екстрену посадку.

Копирайт изображения twitter.com/fach_chile Image caption Чилійські військово-повітряні сили опублікували графік, де було втрачено зв'язок з транспортником

Контакт з ним втратили, коли літак був над Протокою Дрейка - між південним кінцем Південної Америки та Південними Шетландськими островами, що біля узбережжя Антарктиди.

Тож, ймовірно, літак сідав на воду.

Протока Дрейка відома своїми суворими погодними умовами, однак чилійські військові відзначають, що на час польоту погода була нормальною.

Чилійська влада не втрачає надії знайти когось живим. Пошуки ведуться на ділянці радіусом 96 км навколо точки, де втратили контакт з "Геркулесом".

Задіяно авіацію, а військовий флот, а також чотири приватні судна, які там перебували на момент катастрофи.

Як чилійці допомагали українцям

Копирайт изображения Українське представництво у Чилі Image caption У червні 2018 року такий самий чилійський літак за аналогічним маршрутом евакуйовував українського полярника

Влітку 2018 року чилійці на такому ж "Геркулесі" допомагали екстрено евакуйовувати хворого українського біолога зі станції "Академік Вернадський".

Тоді українця доправили на базу "Фрей" на острові Кінг-Джордж й звідти літаком військово-повітряних сил у складних умовах доставили до Пунта-Аренас, тобто фактично за тим самим маршрутом, яким прямував зниклий зараз "Геркулес".

Та операція дозволила врятувати українського полярника від серйозних медичних ускладнень.

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