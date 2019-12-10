"Зеленському - респект!" Соцмережі про нормандську зустріч

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Більшість українських користувачів соцмереж не побачили "великої зради" у переговорах Зеленського з Путіним. Але й оптимізм поділяють не всі, а дехто нагадує, що деякі домовленості могли лишитися непублічними.

"Наче, норм"

"Резюме: норм", - лаконічно прокоментував блогер Антон Ходза.

"Країни ніхто не зрадив. Полонених намагаються повернути. Хороші переговори", - написав Олег Сенцов.

"Але розмови про дешевий газ мене насторожують. "Товариші сепаратисти" - це, мабуть, новій мем", - додав колишній російський в'язень.

"Навіть якщо буде реалізовано єдиний пункт - про обмін всіх на всіх, і ті ж Глондар, Коріньков, Пантюшенко через п'ять років нарешті повернуться з полону - це вже буде велике досягнення", - вважає журналіст Дмитро Лиховій.

На його думку, домовленості про нове розведення можуть нести небезпеку, однак "Зеленському респект": "Треба ще розібратися, що там за три ділянки наступного розведення військ (тут може бути захований чорт). Але з того, що чути із генеральних заяв, - Зеленському за Париж респект, нічого, наче, не здав. Усе правильно наполягав. Тримався гідно".

Андрій Заблоцький уже чекає нових рамок на аватарку: "У кого є рамка для аватарки з "дякую" білим по зеленому?"

"Президент Зеленський не здав в принципових питаннях інтересів України. Чим лишились дуже невдоволені Макрон (котрий все ж лишився стриманим) і Путін (котрий якраз багато разів акцентував найбільш проблемні для себе питання, як от амністія, внесення особливого статусу до Конституції тощо)", - вважає політолог Олексій Голобуцький.

"Зважаючи на апокаліптичні очікування, результат можна вважати настільки позитивним, наскільки це було доступно", - додає він.

"Путін нічим не поступився"

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Оптимізм поділяють не всі.

Ольга Лень нагадує, що якісь паризькі домовленості, ймовірно, є непублічними: "Знову будемо місяць гадати по інтерв'ю людей з Офісу президента та уряду, про що сьогодні реально домовилися".

Журналіст Юрій Бутусов попереджає, що все знову залежатиме виключно від волі Путіна: "Путін домігся підтвердження Зеленським зобов'язань по Мінським угодами від 12 лютого 2015 го. Причому умови цієї угоди не дозволяють скласти дорожню карту і послідовність дій сторін, все як і раніше залежить виключно від доброї волі Путіна".

Насторожує його і формулювання про обмін полоненими: "Має відбутися до 31 грудня. Але не "всіх на всіх". Путін сказав "встановлених на встановлених". Чи входять в категорію встановлених цивільні особи в тюрмах Донбасу? Чи входять в цю категорію заручники в Криму? … Нагадаю, Путін обіцяв Порошенко і Меркель провести "всіх на всіх" багато разів".

Давід Сакварелідзе пише, що Путін ні в чому не поступився: "Як і очікувалося, у Путіна стратегія брати нас довгою облогою! Нічим не поступається. Та й навіщо йому в даному міжнародному контексті чим-небудь поступатися слабким. Однією рукою міцно тримає нас за кишки, затискаючи. Що ж панове, немає альтернативи швидким і справжніх реформ. Не залишилося часу для симуляції. Чим більше зволікатимемо, тим гірше буде".

ВАЗ міцніший за ВВП

"Але ж наш ВАЗ виявився міцнішим від чужого ВВП", - написав Мустафа Наєм, обігруючи ініціали Зеленського та Путіна.

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Політичний карикатурист Богдан Процишин пожартував про "нормандську п'ятірку".

Він згадав про політичну рекламу Анатолія Гриценка, у якій він позиціонував себе як досвідченого політика, який допоможе молодому Зеленського на переговорах з Путіним.

Копирайт изображения Фейсбук "Процишин офіційний" Image caption У своїй політичній рекламі Анатолій Гриценко допомагав актору, схожому на Зеленського, обіграти в шахи суперника з рисами Путіна. Зараз це згадали

Антон Ходза пригадав, як Путін "погодився" з тим, що Крим - це Україна.

Журналіста Катерина Венжик висловила, схоже, загальне побажання аудиторії, яка до пізньої ночі чекала на спільну пресконференцію після, як зазначалося, "робочої вечері": "Можна тільки якось пошвидше їсти наступного разу?"

Артем Малдер приєднався: "Єдине виправдання такої довгої вечері це битва тортами".

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