Помер ексмер Москви Лужков. Він наближав російську анексію Криму

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Колишній мер Москви Юрій Лужков помер на 84 році життя.

Він займав посаду очільника російської столиці з 1992 по 2010 роки.

Інформацію про його смерть підтвердив співрозмовник BBC у мерії Москви. За його словами, політик помер у лікарні в Мюнхені.

Російські медіа повідомляють, що у Німеччині йому робили операцію на серці.

Юрій Лужков довгий час був активним прихильником "російської належності Криму", виступав проти ратифікації російською Думою великого українсько-російського договору зі взаємним визнанням кордонів.

У 2014 році отримав медаль "За звільнення Криму та Севастополя", яку запровадила російська громадська організація "Севастополь-Крим-Росія" після анексії Криму.

"Юрій Лужков приєднував Крим, коли це ще не було модним", - писав про нього російський політичний діяч Сергій Марков.

Періодично бував у Криму до 2014 року, де робив суперечливі заяви попри заклики українських дипломатів. Наприклад, у 2010 році закликав Росію не залишати Україні Крим і Севастополь.

Ще раніше українська влада через такі заяви заборонила йому в'їзд до України.

У 2010 році тодішній президент Росії Дмитро Медведєв відправив його у відставку з посади мера Москви "у зв'язку з втратою довіри".

Після відставки Лужков займався бджільництвом. В інтерв'ю представлявся власником фермерського господарства, пише російський "РБК".

Його дружина Олена Батуріна вважається однією з найбагатших жінок Росії.

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