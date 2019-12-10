Помер ексмер Москви Лужков. Він наближав російську анексію Криму
Колишній мер Москви Юрій Лужков помер на 84 році життя.
Він займав посаду очільника російської столиці з 1992 по 2010 роки.
Інформацію про його смерть підтвердив співрозмовник BBC у мерії Москви. За його словами, політик помер у лікарні в Мюнхені.
Російські медіа повідомляють, що у Німеччині йому робили операцію на серці.
Юрій Лужков довгий час був активним прихильником "російської належності Криму", виступав проти ратифікації російською Думою великого українсько-російського договору зі взаємним визнанням кордонів.
У 2014 році отримав медаль "За звільнення Криму та Севастополя", яку запровадила російська громадська організація "Севастополь-Крим-Росія" після анексії Криму.
"Юрій Лужков приєднував Крим, коли це ще не було модним", - писав про нього російський політичний діяч Сергій Марков.
Періодично бував у Криму до 2014 року, де робив суперечливі заяви попри заклики українських дипломатів. Наприклад, у 2010 році закликав Росію не залишати Україні Крим і Севастополь.
Ще раніше українська влада через такі заяви заборонила йому в'їзд до України.
У 2010 році тодішній президент Росії Дмитро Медведєв відправив його у відставку з посади мера Москви "у зв'язку з втратою довіри".
Після відставки Лужков займався бджільництвом. В інтерв'ю представлявся власником фермерського господарства, пише російський "РБК".
Його дружина Олена Батуріна вважається однією з найбагатших жінок Росії.
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