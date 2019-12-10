Чоловік розстріляв пацієнтів у лікарні, а потім наклав на себе руки

Копирайт изображения EPA Image caption Поліція на місці стрілянини біля лікарні в Остраві

В лікарні чеського міста Острава сталася стрілянина. За інформацією влади країни, загинуло шестеро людей, нападник згодом наклав на себе руки.

Інцидент стався близько сьомої ранку за місцевим часом (восьмої за Києвом). За даними поліції, невідомий чоловік середніх років, одягнений у червону куртку, почав стріляти з пістолета по пацієнтах та персоналу, а потім зник на сріблястій автівці Renault Laguna.

За одним з непідтверджених повідомлень, він був пацієнтом лікарні. Його мотиви залишаються незрозумілими.

Поліція каже, що нападник вбив шістьох осіб у приймальному відділенні лікарні, а потім наклав на себе руки.

Поліція знайшла підозрюваного в авто неподалік від місця злочину.

Копирайт изображения Reuters Image caption Зрештою, пацієнтів та персонал евакуйовали з лікарні екстрені служби

У лікарні повідомили виданню Actual, що працівників закрили в коридорі, де вони чекали, поки спецоперація завершиться.

Чеська поліція попросила у Twitter допомоги у розшуку підозрюваного і оприлюднила фото ймовірного нападника.

Копирайт изображения Czech police Image caption Описаний поліцією чоловік був одягнений у червону куртку

Спочатку міністр внутрішніх справ Ян Гамачек повідомив про чотирьох загиблих і двох поранених, але пізніше стало відомо про смерть потерпілих, тому кількість жертв нападу зросла до шести.

На місці події працюють поліція і рятувальники. Правоохоронці посилили нагляд за аеропортами, вокзалами, ринками і великими торговельними центрами.

Очільник Моравсько-Сілезького регіону Бо Вонда заявив, що стрілянина стала "великою трагедією". Мотиви нападу наразі незрозумілі.

На місце нападу прибув міністр внутрішніх справ, повідомляє видання Irozhlas.

Міністр охорони здоров'я Адам Войтех заявив, що має намір перервати свою закордонну поїздку і вирушити до Острави.

Лікарня знаходиться приблизно за 300 км на схід від Праги.

Копирайт изображения Reuters Image caption Лікарня в Остраві знаходиться приблизно за 300 км на схід від Праги

Стрілянина в Остраві стала другою за кількістю жертв за останні роки в Чехії. У 2015 році в результаті стрілянини в ресторані у місті Угерський Брод загинуло вісім осіб. Нападник наклав на себе руки.

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