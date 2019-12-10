Як вулкан перетворив острів на "Чорнобиль"

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Острів Вайт-Айленд у Новій Зеландії після виверження вулкана "нагадує кадри з серіалу про вибух на ЧАЕС".

Про це розповів парамедик, який прилетів туди, щоб врятувати туристів.

"Все було вкрите попелом", - розповів Рассел Кларк TVNZ.

На острові, як вважають рятувальники, на момент виверження перебували десятки людей.

Сьогодні вже підтвердили загибель шести людей, 30 врятували, деякі з них отримали сильні опіки. Зниклими безвісти вважаються восьмеро людей, однак, є побоювання, що вони загинули.

Прем'єрка Нової Зеландії Джасінда Ардерн відзначила роботу чотирьох рятувальних вертольотів.

"Це було неймовірно сміливе рішення - намагатись вивезти людей у надзвичайно небезпечних обставинах, - заявила вона журналістам у вівторок. - Ми поділяємо скорботу, тих, хто втратив родичів або друзів, і звертаємо до них слова підтримки і розради".

У своєму інтерв'ю парамедик Рассел Кларк сказав, що, коли він і його колеги-рятувальники приземлилися на острові, перед їхніми очима постала руйнівна картина.

"Ми побачили вертоліт з поламаними лопатнями, який, очевидно, був там під час виверження".

Копирайт изображения Michael Schade Image caption У відео, розміщеному в Twitter, видно, як вертоліт покрив товстий шар вулканічного попелу

На острові на момент виверження знаходилося щонайменше 47 людей.

Чому туристів підпустили до вулкана?

Лунають запитання: чому туристам дозволили підійти до найактивнішого вулкана Нової Зеландії, якщо три тижні тому сейсмологи виявили ознаки підвищеної вулканічної активності.

"Ці питання необхідно поставити, і на них необхідно відповісти", - заявила пані Ардерн у парламенті Австралії у вівторок. Триває розслідування.

Минулого тижня моніторинговий сайт GeoNet, що фіксує небезпечні геологічні процеси, повідомив про початок періоду, коли ймовірність вивержень вища, ніж зазвичай. Однак, при цьому GeoNet зазначив, що рівень активності вулкана на той момент не становив загрози для відвідувачів острова".

Нині моніторинговий сайт оцінює ризик виверження як "незначний".

Наскільки серйозними були травми?

Раніше повідомлялося, що з острова вивезли 34 людини. Більшість постраждалих отримують необхідну допомогу в лікарнях.

За повідомленнями влади, багато людей отримали дуже важкі ушкодження - опіки понад 30% поверхні тіла та дихальних шляхів.

Поліція заявила, що не знає, в якому стані перебувають тіла загиблих, що залишилися на острові, оскільки вони, ймовірно, "вкриті товстим шаром попелу".

Через вулканічний попіл потрапити на острів вкрай складно. Однак, правоохоронці вважають, що там не залишилося тих, хто вижив, адже всіх, кого можна було врятувати, евакуювали.

За словами прем'єрки Джасінди Ардерн, вся увага наразі прикута до тих, хто потребує медичної допомоги.

Хто був на острові?

Під час виверження на острові перебувало 24 людини: громадяни Нової Зеландії, а також туристи з Австралії, США, Великої Британії, Китаю і Малайзії.

Першою жертвою вулкану став новозеландський гід Хайден Маршалл-Інман, чоловік помер у шпиталі.

Смерть туриста з Малайзії підтвердила Вища комісія Нової Зеландії в Лондоні.

Серед зниклих безвісти - ще один гід, 23-річний Тіпене Маангі.

Дві британські туристки були ушпиталені, заявила Верховний комісар Великої Британії у Новій Зеландії Лора Кларк.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що троє з п'яти загиблих, ймовірно, були австралійцями.

Пан Моррісон зазначив, що на борту круїзного лайнера, який досліджував острів у бухті Залі, перебували 24 громадянина Австралії. 13 з них - у лікарні, ще 11 - зникли безвісти.

Як все відбувалося?

Вайт-Айленд - приватний острів, з яким працює багато туроператорів. Він не належить до заповідної зони, і тому не контролюється державою.

Виверження почалося у понеділок приблизно о 14:11 за місцевим часом (1:11 за Гринвічем) і потрапило на відео, зняте з супутника.

На ньому видно, що в кратері знаходяться люди, після чого все темніє.

На кадрі видно, що в кратері є люди

Image caption На кадрі видно, що в кратері перебувають люди

Деяких туристів вивезли на човні відразу після виверження.

Поліція заявила, що проводити рятувальну операцію було дуже небезпечно. Однак, рятувальні вертольоти вивезли кілька людей з острова.

Аварійні служби не могли проводити пошукові роботи через небезпечні умови. Над вулканом досі підіймаються стовпи попелу.

Влада у вівторок заявила, що є висока ймовірність того, що впродовж доби станеться повторне виверження, але навряд чи воно зачепить материк.

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