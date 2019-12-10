Roxette: вокалістка Марі Фредрікссон померла
Вокалістка шведського гурту Roxette Марі Фредрікссон пішла з життя. Про це повідомив менеджер співачки.
Пік популярності Roxette припав на 1990-і роки, коли гурт випустив кілька пісень, що стали світовими хітами.
Серед найвідоміших пісень Roxette - Listen To Your Heart, It Must Have Been Love, The Look і Joyride.
У повідомленні про смерть співачки йдеться, що вона померла 9 грудня "після 17-річної боротьби з раком".
"Ти була найкращим другом упродовж понад 40 років", - сказав інший учасник Roxette Пер Гессле.
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