Google підбив підсумки року. Що найчастіше шукали українці
У компанії Google розповіли, які пошукові запити у 2019 році користувалися серед українців найбільшою популярністю.
Як свідчить звіт, найбільше користувачів з України цікавили восьмий сезон серіалу "Гра престолів", Володимир Зеленський і російська співачка Юлія Началова, яка померла у березні цього року.
У першу десятку також потрапили пошукові запити про результати виборів, дебати між Зеленським і Порошенком, а також пісенний конкурс "Євробачення".
Хоча більшість запитів у рейтингу - російськомовні, кількість україномовних із кожним роком зростає, розповіли у Google.
"Запитів українською мовою стає все більше й більше", - заявив представник Google у Східній Європі Дмитро Шоломко.
Найпопулярніші пошукові запити року (мовою оригіналу)
- Зеленский
- Юлия Началова
- Заворотнюк
- Результаты выборов 2019
- Децл
- Чернобыль
- Дебаты
- Порошенко
- Евровидение 2019
Персони року
- Владимир Зеленский
- Анастасия Заворотнюк
- Петр Порошенко
- MARUV
- Потап
- Игорь Смешко
- Игорь Коломойский
- Билли Айлиш
- Валерий Легасов
- Алла Мазур
Запити, що починалися зі слів "Що таке...?"
- Томос
- Подагра
- Формула Штайнмайера
- Вислово
- Дебаты
- Сонный паралич
- Зона 51
- Импичмент
- NFC
- Мажоритарка
Запити, що починалися зі слова "Чому...?"
- Почему падает доллар?
- Почему умер Децл?
- Почему умерла Юлия Началова?
- Почему Зеленский не пришел на стадион?
- Почему взорвался Чернобыль?
- Почему в Киеве туман?
- Почему скисает молоко?
- Почему на Троицу нельзя купаться?
- Почему нельзя ходить в туалет ночью?
- Почему не работает Инстаграм?
Запити, що починалися зі слова "Як...?"
- Как сделать Инстаграм темным?
- Как удалить аккаунт Инстаграм?
- Как узнать свой номер телефона?
- Как проверить себя в списках избирателей?
- Как говорят животные?
- Орхидея как ухаживать?
- Как кушать авокадо?
- Как перевести деньги с телефона на телефон?
- Как сделать слайм без клея?
- Как завязать шнурки?
Фільми року
- Джокер
- Мстители: Финал
- Аквамен
- Оно 2
- Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
- Король Лев
- Однажды в Голливуде
- Капитан Марвел
- Захар Беркут
- Как приручить дракона 3
Серіали року
- Игра престолов 8 сезон
- Чернобыль
- Тайная любовь
- Крепостная
- ИП Пирогова
- Школа. Випускний
- Жуки
- Ничто не случается дважды
- Ранняя пташка
- Молодежка 6 сезон
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