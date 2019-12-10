Google підбив підсумки року. Що найчастіше шукали українці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Maruv, Володимир Зеленський, Біллі Айліш

У компанії Google розповіли, які пошукові запити у 2019 році користувалися серед українців найбільшою популярністю.

Як свідчить звіт, найбільше користувачів з України цікавили восьмий сезон серіалу "Гра престолів", Володимир Зеленський і російська співачка Юлія Началова, яка померла у березні цього року.

У першу десятку також потрапили пошукові запити про результати виборів, дебати між Зеленським і Порошенком, а також пісенний конкурс "Євробачення".

Хоча більшість запитів у рейтингу - російськомовні, кількість україномовних із кожним роком зростає, розповіли у Google.

"Запитів українською мовою стає все більше й більше", - заявив представник Google у Східній Європі Дмитро Шоломко.

Найпопулярніші пошукові запити року (мовою оригіналу)

Зеленский Юлия Началова Заворотнюк Результаты выборов 2019 Децл Чернобыль Дебаты Порошенко Евровидение 2019

Персони року

Владимир Зеленский Анастасия Заворотнюк Петр Порошенко MARUV Потап Игорь Смешко Игорь Коломойский Билли Айлиш Валерий Легасов Алла Мазур

Копирайт изображения Unian Image caption Серед персон року за версією Google - Ігор Смешко, який на президентських виборах несподівано набрав понад 6% голосів

Запити, що починалися зі слів "Що таке...?"

Томос Подагра Формула Штайнмайера Вислово Дебаты Сонный паралич Зона 51 Импичмент NFC Мажоритарка

Запити, що починалися зі слова "Чому...?"

Почему падает доллар? Почему умер Децл? Почему умерла Юлия Началова? Почему Зеленский не пришел на стадион? Почему взорвался Чернобыль? Почему в Киеве туман? Почему скисает молоко? Почему на Троицу нельзя купаться? Почему нельзя ходить в туалет ночью? Почему не работает Инстаграм?

Копирайт изображения Unian Image caption Один з найпопулярніших запитів - "Чому падає долар?"

Запити, що починалися зі слова "Як...?"

Как сделать Инстаграм темным? Как удалить аккаунт Инстаграм? Как узнать свой номер телефона? Как проверить себя в списках избирателей? Как говорят животные? Орхидея как ухаживать? Как кушать авокадо? Как перевести деньги с телефона на телефон? Как сделать слайм без клея? Как завязать шнурки?

Фільми року

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Серед фільмів українці найбільше шукали "Джокер" Тодда Філліпса

Джокер Мстители: Финал Аквамен Оно 2 Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел Король Лев Однажды в Голливуде Капитан Марвел Захар Беркут Как приручить дракона 3

Серіали року

Копирайт изображения Sky UK/HBO Image caption Популярністю користувався і серіал "Чорнобиль"

Игра престолов 8 сезон Чернобыль Тайная любовь Крепостная ИП Пирогова Школа. Випускний Жуки Ничто не случается дважды Ранняя пташка Молодежка 6 сезон

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!