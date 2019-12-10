Помер чоловік, який надихнув світ на Ice Bucket Challenge

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Колишній професійний бейсболіст Піт Фрейтс, який колись надихнув інтернет-користувачів з усього світу взяти участь в онлайн-флешмобі Ice Bucket Challenge, помер у віці 34 років.

У 2012 році, коли Фрейтсу було 27, йому діагностували аміотрофічний бічний склероз, також відомий як хвороба Лу Геріга. Через якийсь час його паралізувало, він був змушений почати користуватися інвалідним візком. Фрейтс також втратив здатність говорити та харчувався через трубку.

Вважається, що у 2014 році саме з заклику Фрейтса та його родини приєднатися до Ice Bucket Challenge розпочалася світова популярність цієї акції.

При цьому формально акцію започаткував не він: першим її запустив професійний гольфіст Кріс Кеннеді, який кинув виклик родичці своєї дружини - її чоловік також страждав на аміотрофічний бічний склероз. Виклик прийняв, зокрема, Пет Квінн з Нью-Йорка, а за ним і Піт Фрейнс.

Ідея акції полягала в тому, що люди знімають і викладають у соцмережах відео, в якому обливаються крижаною водою і передають естафету іншим. Учасники, як правило, жертвували кошти в фонд з вивчення аміотрофічного бічного склерозу.

Копирайт изображения Google Image caption Піта Фрейтса обливають водою, 2014 рік

При цьому в різних країнах акція набувала локальних особливостей: учасники відходили від початкових правил і частково змінювали їх.

Приміром, в Україні за допомогою Ice Bucket Challenge збирали кошти на допомогу українській армії, на лікування онкохворих та на іншу благодійність.

За деякими підрахунками, акція допомогла зібрати на вивчення аміотрофічного бічного склерозу понад 220 мільйонів доларів.

Лише на Facebook було завантажено близько 17 мільйонів відео, присвячених Ice Bucket Challenge.

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В акції брали участь не лише звичайні інтернет-користувачі, а й відомі актори, музиканти, політики, спортсмени та інші знаменитості.

Серед них - Джордж Буш, Джастін Трюдо, Білл Гейтс, Леді Гага, Опра Вінфрі, Дженніфер Лопез, Кріштіану Роналду, Том Круз, Джон Траволта та інші.

Зусилля учасників акції не були марними: завдяки коштам, зібраним в рамках Ice Bucket Challenge, вчені змогли відкрити ген, пов'язаний із високим ризиком виникнення аміотрофічного бічного склерозу.

"Піт ніколи не жалівся на свою хворобу. Замість цього він бачив у ній можливість дати надію іншим пацієнтам та їхнім родинам. Він був повен рішучості змінити погляд на хворобу, яка була невиліковною", - йдеться у заяві сім'ї померлого Піта Фрейтса.

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