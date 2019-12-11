Гренландія почала танути у сім разів швидше, ніж у 1990-х - вчені

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Швидкість танення льоду в Гренландії за останні 26 років збільшилася у сім разів, йдеться в дослідженні міжнародної групи полярних дослідників.

В рамках дослідження вчені проаналізували супутникові дані, зібрані в період з 1992 по 2018 рік, і дійшли висновку, що за цей час Гренландія втратила 3,8 трильйона тонн льоду - ця маса відповідає зростанню рівня світового океану на 10,6 міліметра.

При цьому вчені зафіксували, що швидкість танення постійно збільшується: якщо на початку 1990-х цей показник відповідав приблизно одному міліметру зростання рівня води, то зараз він вже сягає семи міліметрів.

Якщо такі ж темпи танення зберігатимуться, то вже до кінця століття танення льоду в одній лише Гренландії може призвести до зростання рівня світового океану на сім сантиметрів - без урахування інших чинників.

Це, своєю чергою, кажуть дослідники, може призвести до затоплення значних ділянок суходолу.

"Кожен сантиметр зростання рівня океану означає загрозу затоплення для шістьох мільйонів людей", - розповідає професор Енді Шеперд, один із авторів дослідження.

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У середньому в Гренландії щороку тане близько 250 мільярдів тонн льоду.

Проте 2019 рік був аномально спекотним: приміром, у прибережному місті Ілуліссат температура повітря сягала 20 градусів.

Такі температурні умови призвели до того, що цьогоріч Гренландія втратила 370 мільярдів тонн криги, кажуть вчені.

У 2013 році Міжурядова група експертів з питань змін клімату спрогнозувала, що до 2100 року рівень води у світовому океані зросте на 60 сантиметрів.

Проте інші, уточнені дослідження, оприлюднені згодом, показали, що ця цифра може бути заниженою і в реальності рівень води може зрости ще більше.

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