Блогер отримав 14 років тюрми. Він спробував захопити інтернет-домен зі зброєю

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Американського блогера Россі Лоратіо Адамса засудили до 14-річного ув'язнення через спробу захоплення інтернет-домену з використанням зброї.

27-річний Адамс був успішним блогером: на сторінки його інтернет-проекту State Snaps у соцмережах були підписані понад мільйон людей.

Успіх йому принесли відеоролики зі студентських вечірок. На записах нерідко фігурували молоді люди напідпитку та оголені дівчата.

Під публікаціями Адамс часто використовувався хештег #DoItForState ("Зроби це заради держави"), і в якийсь момент чоловік забажав привласнити доменне ім'я doitforstate.com, яке належало іншій людині - Ітону Дейо.

Упродовж двох років - з 2015 по 2017 - Адамс намагався домовитися із ним про покупку домену, проте Дейо не бажав його продавати.

Тоді Адамс вирішив залякати Дейо. У 2017 році він вмовив свого двоюрідного брата, Шермана Хопкінса, проникнути в будинок і змусити Дейо відмовитися від домену.

У червні 2017 року Хопкінс зі зброєю зайшов до будинку Дейо, між чоловіками сталася сутичка, внаслідок якої власника будинку поранили в ногу.

Попри це Дейо зміг вихопити зброю у нападника і кілька разів вистрелив йому в груди. Після цього Дейо викликав поліцію. Обидва учасники інциденту вижили.

Навесні цього року Хопкінса засудили до 20 років в'язниці. Вирок у справі Адамса винесли 9 грудня.

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