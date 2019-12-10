Чи поверне Путін Києву контроль над кордоном? Випуск новин

У випуску новин 10 грудня:

1)Наслідки Нормандської зустрічі: що сказав Путін після зустрічі із Зеленським?

2)Геноцид рохінджа: історії тих, хто постраждав за свою віру

3)Як у Чорному морі рятують дельфінів.