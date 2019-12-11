"Слуга народу": у Росії починають показувати серіал із Зеленським
Російський телеканал ТНТ у середу, 11 грудня, розпочне показ серіалу "Слуга Народу" із Володимиром Зеленським у головній ролі.
Анонс серіалу на ТНТ позначили рубрикою "Серіал vs реальне життя".
Таким чином прем'єра серіалу на загальнонаціональному російському телеканалі відбудеться після нормандського саміту у Парижі.
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Першу серію покажуть о 20:00 за Київським часом.
Проморолик серіалу починається зі сцени, у якій Володимир Зеленський у ролі вчителя Василя Голобородька сидить на унітазі та читає журнал Time.
Показово, що пан Зеленський якраз потрапив на обкладинку останнього номеру цього журналу.
Серіал "Слуга народу" став одним з найуспішніших передвиборчих кроків Володимира Зеленського. Значна частина українців вбачала у Зеленському його персонажа Голобородька, який був простим вчителем, а став президентом.
Третій сезон серіалу якраз вийшов на екрани каналу "1+1" у розпал виборчої кампанії в Україні.
"Слуга народу" з Володимиром Зеленським - оригінальна сатира на сучасну політику і відносини народу та влади в Україні", - повідомила пресслужба ТНТ.
У серіалі студії "95-й квартал" пан Зеленський зіграв шкільного вчителя Василя Голобородька, який потім став президентом.
"Слуга" був надзвичайно популярним в Україні. Права на нього також купували канали з Естонії, Казахстану та Netflix.
Серіал складається з трьох сезонів. Перший показали на каналі "1+1" в 2015 році. Другий - у 2017 році, а третій - перед виборами 2019 року.
У травні 2019 року російська компанія "Яндекс", яка заблокована в Україні, повідомила, що купила права на показ у Росії. "Слугу" можна дивитись на ресурсі "Кінопошук" за передплатою.
На початку року Володимир Зеленський заявив, що продав свої акції у кіпрській компанії, через яку вівся кінобізнес у Росії.
Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" повідомляли, що через кіпрську Green Family LTD, яка є співзасновником ТОВ "Квартал 95" в Україні, Зеленський володів трьома кінокомпаніями на території Росії: "Вайсберг Пікчерс", "Платінумфільм" і "Грін Філмс".
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