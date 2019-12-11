Чи можна передбачити виверження вулканів?

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Після виверження найактивнішого вулкана Нової Зеландії лунають запитання, чому туристам дозволили наблизитись до нього, якщо за кілька тижнів до інциденту сейсмологи виявили ознаки підвищеної вулканічної активності.

"Ці питання необхідно поставити, і на них необхідно відповісти", - заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн після виверження.

Моніторинговий сайт GeoNet, що фіксує небезпечні геологічні процеси, повідомляв про початок періоду, коли ймовірність вивержень вища, ніж зазвичай. Однак при цьому GeoNet зазначив, що рівень активності вулкана на той момент не становив загрози для відвідувачів острова".

Тож, наскільки такі прогнози є точними?

Виверження вулкана - це викидання з вулканічного отвору на земну поверхню лави та газів.

Визначити, коли може статися виверження, та ще й з руйнівними наслідками, - важко, особливо якщо вулкан дрімає протягом багатьох років.

Однак науковці шукають певні ознаки та тенденції, щоб зробити прогноз.

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Вони стежать за активністю вулканів, враховуючи:

землетруси,

викиди газів,

наповнення магматичної камери.

Наприклад, якщо вчені фіксують інтенсивний рух вулканічного газу або підземні поштовхи, це може бути ознакою виверження.

Однак коли саме буде виверження - за годину, місяць чи пізніше - залежить від конкретного вулкана.

Чим більше даних у вулканологів про конкретний вулкан, тим краще вони зможуть передбачити його поведінку і ймовірність виверження.

Більшість вулканів демонструють ці ознаки протягом тижнів або місяців до виверження, але деякі виверження відбуваються раптово і несподівано.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Острів Вайт-Айленд у Новій Зеландії, 2016 рік

У червні 1991 року почалося виверження вулкана Пінатубо на Філіппінах. Про це знали заздалегідь, тому тисячі людей евакуювали. Було врятовано близько 5 тисяч життів.

Виверження передбачили Геологічна служба США і Філіппінський інститут вулканології і сейсмології.

Вони зафіксували зростання вулканічної активності приблизно за 10 тижнів до серії невеликих вивержень і попереджали владу про необхідність евакуації.

Це було одне з найбільших вивержень минулого століття.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 2016 року прокинувся вулкан Тунгурауа в Еквадорі

Іноді виверження відбувається раптово, як це було 2014 року з вулканом Онтаке в Японії.

Були випадки, коли людей вивозили без будь-якої потреби, а виверження не було.

Ефективність національних агенцій з моніторингу вулканічної активності залежить від рівня фінансування і досвіду фахівців.

Нова Зеландія - один зі світових лідерів у цій галузі й допомагає країнам, що розвиваються, наприклад тихоокеанському острову Вануату, в прогнозуванні вивержень.

Для моніторингу вулканічної активності новозеландські сейсмологи застосовують системи GPS, високотехнологічні датчики і дрони, а також залучають моніторингові групи.

Бен Кеннеді, вулканолог з Кентерберійського університету в Новій Зеландії, каже, що вони "постійно удосконалюють" системи прогнозування.

"Якщо порівнювати з землетрусами, ми набагато краще прогнозуємо виверження вулканів, ніж великі тектонічні зсуви", - каже він.

Вайт-Айленд, де минулого тижня сталося виверження, - приватний острів. Він не належить до заповідної зони, і тому не контролюється державою.

Однак, навіть попри це, національна агенція контролює вулканічну активність на острові.

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