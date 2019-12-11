Нова політика YouTube: які відео заборонять?

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YouTube більше не дозволятиме публікувати відео, які "зловмисно когось ображають" за ознаками раси, гендерної приналежності чи сексуальної орієнтації.

У рамках нової політики щодо утисків та домагань із платформи також видалятимуть "натяки на погрози насильством".

У червні спалахнув скандал, коли відомий автор відео заявив, що він був об'єктом цькування з боку іншого популярного "ютубера".

Тоді у YouTube заявили, що правила сайту порушені не були. Але зараз компанія видалила багато з тих відео, які були предметом суперечки.

"Навіть якщо окреме відео не перетинає межу, за допомогою нашої нової політики щодо утисків та домагань ми можемо враховувати модель поведінки під час ухвалення рішень", - заявив ВВС Ніл Моган, керівник відділу контролю виробництва YouTube.

В результаті зміни політики компанія, яка належить Google, також розглядала можливість видалення кліпів президента Трампа, де він називав сенаторку-демократку Елізабет Воррен "Покахонтас", глузуючи з її твердження про те, що її пращури належали до корінного населення Америки.

Однак у компанії дійшли висновку, що метою президента було скоріше залучитися прихильністю виборців, а не ображати опонентку у перегонах, і тому відео видаляти не стали.

Щодо чого був скандал?

У центрі суперечки опинився журналіст Карлос Маза, який презентував відео каналу Vox.

Пан Маза заявив, що він зазнавав постійних образ з боку конкурента Стівена Кроудера, який веде токшоу на YouTube.

У пана Кроудера на той момент було близько чотирьох мільйонів підписників, а у Vox - близько шести мільйонів.

Пан Маза створив відеозбірку усіх випадків, коли пан Кроудер глузував з його сексуальної орієнтації та етнічної приналежності.

У свої відео пан Кроудер імітував акцент пана Мази і називав його, серед іншого, "картавим квіром" та "мексиканським геєм".

Пан Кроудер завив, що такі його згадки про пана Мазу були "дружнім кепкуванням".

Але його відео спонукали багатьох підписників пана Кроудера цькувати пана Мазу у соцмережах.

У YouTube заявили, що провели "ретельну перевірку" відео, і не знайшли у них порушень своєї політики.

Однак пізніше все ж обмежили можливість пана Кроудера отримувати прибутки від реклами через його "тривалу неприпустиму поведінку".

У середу YouTube планує видалити кілька відео пана Кроудера, які порушують оновлену політику щодо утисків та домагань.

Що змінилося у ​​політиці?

До впровадження змін на YouTube уже були заборонені відео, які:

містять явні погрози насильством

знущаються над зовнішністю

оприлюднюють особисту інформацію

заохочують утиски та домагання щодо окремої людини

Нова політика також забороняє:

"завуальовані" погрози насильством, на кшталт "краще стережіться"

імітацію насильства над людиною

зловмисні образи за ознакою раси, гендерної приналежності чи сексуальної орієнтації

У YouTube заявили, що нова політика стосуватиметься усіх - як політиків та популярних "ютуберів", так і звичайних користувачів.

Авторам відео, які послідовно порушують правила, обмежать отримання прибутку від реклами, їхні відео можуть видалити, а канал - закрити.

У компанії кажуть, що у новій політиці будуть певні винятки - зокрема стосовно сатири, виступів стендап-коміків та музичних відео.

Пан Моган розповів BBC, що індивідуальні скарги будуть розглядати у кожному конкретному випадку, враховуючи контекст кожного відео.

Однак нові правила говорять: "Це не дозволить цькувати когось, а потім сказати: "Я пожартував".

Пан Моган заявив, що під час розробки нової політики YouTube консультувався з аналітиками, авторами відео, працівниками Google тощо.

За його словами, нові правила не обмежуватимуть свободу вираження поглядів.

"Ми не хочемо, щоб YouTube став місцем, де публічний дискурс придушують через те, що люди бояться цькування на нашій платформі", - сказав пан Моган BBC.

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