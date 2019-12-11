Свободівці побили у Раді "Слугу народу" Андрія Богданця - той у лікарні

Копирайт изображения Ігор Мірошніченко

Кілька колишніх членів парламенту від партії Свобода, зокрема Едуард Леонов, побилися на виході із засідання аграрного комітету з депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем.

На відео кадрів бійки видно, що удари пану Богданцю завдавав Едуард Леонов, а допомагали йому ексдепутатів Ігор Мірошниченко та Олексій Кайда.

Напад стався після спроби комітету розглянути законопроєкт про запуск ринку землі.

Постраждалий Андрій Богданець перебуває у лікарні з підозрою на струс мозку, повідомила заступниця керівника фракції Євгенія Кравчук.

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Партія "Слуга народу" вже звернулась до правоохоронців з вимогою відреагувати на напад.

"Вважаємо цей інцидент свідомою провокацією, яка має на меті зрив законотворчого процесу і дестабілізацію ситуації в Раді на догоду певним політичним силам. Дуже показовою для нас є кооперація у спробі зриву роботи комітету між представниками партій проросійського спрямування і політичних сил, які називають себе патріотичними", - йдеться у заяві партії.

Копирайт изображения Андрій Богданець Image caption Андрій Богданець

Там назвали неприпустимим тиск на депутатів і звернулись до апарату ВР забезпечити нормальне засідання комітету.

Едуард Леонов у розмові з журналістами розповів, що бійка почалась через земельне питання.

"Слуги народу" намагаються вчинити державну зраду і продати українську землю. Все, що там відбувається, - провокація. Народні депутати провокують людей. Один з них з Тернополя - Андрій Богданець почав поводитись агресивно, розповідати, що тернополяни за продаж землі. Коли його попросили навести приклад, накинувся з кулаками і отримав гідну відсіч", - заявив пан Леонов.

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Ігор Мірошниченко, який також брав участь у сутичці, вже пожартував у Facebook про цю бійку.

"От ви все про бійку та бійку. Та хіба ж то бійка? От в НХЛ - ото бійка, а в ВР - таке собі", - написав він, поширивши відео бійки хокеїстів.

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