Грета Тунберг - "Людина року" за версією Time
Американське видання Time назвало 16-річну Грету Тунберг "Людиною року".
Тунберг - шведська екоактивістка, яка стала відомою минулого року, коли заявила, що відмовляється ходити в школу по п'ятницях, поки політики не будуть виконувати Паризьку угоду щодо клімату.
Так вона привернула до себе увагу світу і відтоді швидко стала чи не головним символом сучасного екоактивізму.
Тепер Грету багато хто називає "іконою", а провідні видання вносять її до списку найвпливовіших людей світу.
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У вересні цього року Тунберг виступила на Генеральній асамблеї ООН і знову опинилася в центрі уваги: 16-річна дівчина відзначилася емоційною промовою, в якій звинуватила світових лідерів у недостатній боротьбі проти змін клімату.
ЇЇ промова викликала чималий ажіотаж у соцмережах. Одні користувачі захоплюються нею, інші - різко критикують.
Що таке "Людина року" Time?
Обирати "Людину року" Time почав у 1927 році.
Цей титул віддають тим, хто "найкращим або найгіршим чином... найсильніше вплинув на події року".
Переважна більшість обраних були конкретними людьми, але не завжди. У 2014-му, приміром, видання відзначило "борців з Еболою", а в 2011 - колективного "Протестувальника", аби наголосити на важливості подій так званої Арабської весни.
"Американські бійці", "Угорці", "Вчені" та "Американці до 25" також ставали об'єктами обкладинки журналу у різні роки.
У 2006 "Людиною року" став просто "Ти" - на обкладинці був зображений комп'ютер, екран якого виконали у вигляді дзеркала. Таким чином редакція хотіла наголосити на важливості інтернет-контенту, створеного самими користувачами.
У 2017 перемогу віддали жінкам, які відкрито виступили проти сексуального насильства і домагань.
Минулого року звання "Людина року" отримали журналісти, які заплатили за свою роботу свободою або власним життям.
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