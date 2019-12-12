Картину Клімта за $66 млн знайшли у стіні. Вона зникла 20 років тому
Майже 23 роки тому з галереї сучасного мистецтва в італійській П'яченці зникла картина Густава Клімта "Портрет леді".
До цього часу вона вважалася зниклою - справу тривалий час розслідувала поліція, але безрезультатно.
Проте нещодавно цінну роботу знайшов садівник, що працює в тій самій галереї, звідки поцупили полотно.
Чоловік розчищав фасад будівлі галереї від плюща, коли помітив металеву панель в стіні. За нею ховалася ніша, в якій лежав чорний пластиковий мішок із картиною всередині. Садівник каже, що спершу подумав ніби це звичайне сміття.
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Експерти наразі намагаються підтвердити справжність картини. Керівник галереї Массімо Феррарі переконаний, що це лише питання часу і робота є оригіналом.
Правоохоронці розслідуватимуть версію, згідно з якою грабіжники поцупили картину, зняли з неї раму, а потім сховали її в стіні, щоб забрати згодом.
Проте через надмірну увагу медіа до цієї справи, а також через посилену після крадіжки охорону галереї, зробити цього їм так і не вдалося.
"Ми не виключаємо, що полотно могло перебувати тем увесь цей час", - кажуть у поліції.
"Портрет леді", який експерти оцінюють у 66 мільйонів доларів, зник у лютому 1997 року, коли його готували до показу на виставці.
При цьому на даху галереї знайшли раму від картини - можливо, злочинці залишили її там, щоб заплутати свої сліди.
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