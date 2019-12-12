Картину Клімта за $66 млн знайшли у стіні. Вона зникла 20 років тому

Копирайт изображения Polizia di Stato

Майже 23 роки тому з галереї сучасного мистецтва в італійській П'яченці зникла картина Густава Клімта "Портрет леді".

До цього часу вона вважалася зниклою - справу тривалий час розслідувала поліція, але безрезультатно.

Проте нещодавно цінну роботу знайшов садівник, що працює в тій самій галереї, звідки поцупили полотно.

Чоловік розчищав фасад будівлі галереї від плюща, коли помітив металеву панель в стіні. За нею ховалася ніша, в якій лежав чорний пластиковий мішок із картиною всередині. Садівник каже, що спершу подумав ніби це звичайне сміття.

Експерти наразі намагаються підтвердити справжність картини. Керівник галереї Массімо Феррарі переконаний, що це лише питання часу і робота є оригіналом.

Правоохоронці розслідуватимуть версію, згідно з якою грабіжники поцупили картину, зняли з неї раму, а потім сховали її в стіні, щоб забрати згодом.

Проте через надмірну увагу медіа до цієї справи, а також через посилену після крадіжки охорону галереї, зробити цього їм так і не вдалося.

"Ми не виключаємо, що полотно могло перебувати тем увесь цей час", - кажуть у поліції.

"Портрет леді", який експерти оцінюють у 66 мільйонів доларів, зник у лютому 1997 року, коли його готували до показу на виставці.

При цьому на даху галереї знайшли раму від картини - можливо, злочинці залишили її там, щоб заплутати свої сліди.

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