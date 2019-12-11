ЗНО з математики здаватимуть всі - Міносвіти

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У Міносвіти планують зробити математику обов'язковим предметом під час здачі ЗНО. Про це розповіла міністр освіти Ганна Новосад в інтерв'ю РБК-Україна.

"Нам потрібно усвідомити, що проблема є у математичних знаннях", - зазначила вона.

За результатами дослідження освіти PISA, понад третина українських школярів не досягають базового рівня з математики.

"У 2020 році змін не буде, а з 2021-го ЗНО з математики стане обов'язковим. Воно буде дворівневим, але не потрібно цього лякатися", - сказала пані Новосад.

До цього всі випускники здавали обов'язковим на ЗНО лише один предмет - українську мову, а математика була на вибір.

Ганна Новосад зазначила, що потрібно подолати страх дітей перед математикою - це повинно стати результатом зміни змісту освіти і методик викладання, "тому що діти, коли вони щось не розуміють, спочатку цього бояться, а потім ненавидять".

"Буквально на днях Лілія Гриневич (ексміністерка освіти - Ред.) виступала з нами на нашому спільному заході по PISA і показувала одне із завдань в тесті, воно було елементарним. Але багато учнів з незрозумілих причин його пропускали, роблячи тест. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що вони просто бояться. Або не впевнені в собі. Тому страх перед предметом - це те, що повинно зникнути зі шкільного життя", - зазначила пані Новосад.

Крім того, на її думку, програми з математики дуже перевантажені.

"Це може бути однією з причин, чому учні мають погані результати. Адже математика - це та дисципліна, де, пропустивши одну-дві теми в п'ятому-шостому класі, потім дуже складно без тієї частинки фундаменту рухатися по іншим темам. Тому треба вирівняти навантаження", - зазначила Ганна Новосад.

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