"Шахтар" програв "Аталанті" і вилетів з Ліги Чемпіонів

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Ввечері у середу донецький "Шахтар" не зміг оформити вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, програвши італійській "Аталанті" з рахунком 3:0.

Для виходу до наступного раунду турніру "гірнякам" у домашньому поєдинку на стадіоні "Металіст" у Харкові достатньо було зіграти внічию, проте зробити цього не вдалося.

Перший гол у ворота "Шахтаря" "Аталанта" забила на 66-й хвилині: у ворота поцілив Тімоті Кастань. Взяття воріт зарахували тільки після застосування системи VAR.

Вже за 15 хвилин італійський клуб зміг подвоїти перевагу: після подачі українця Руслана Малиновського голом відзначився Маріо Пашаліч.

Третій м'яч у ворта "гірників" вже у доданий арбітром час забив Робін Госенс.

За результатом шести поєдинків на рахунку "гірників" - 6 очок, які забезпечують їм третє місце в групі C і путівку до Ліги Європи.

На першій і другій сходинках - "Манчестер Сіті" та "Аталанта".

Три з п'яти попередніх поєдинків у ЛЧ "Шахтар" завершив унічию (2:2 і 3:3 проти загребського "Динамо", 1:1 у гостьовому поєдинку з "Манчестер Сіті"), в одному здобув перемогу (2:1 проти "Аталанти"), у ще одному зазнав поразки (3:0 від Манчестер Сіті").

Суперник "Шахтаря" у плей-оф Ліги Європи стане відомий після жеребкування, яке пройде 16 грудня.

Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 20 і 27 лютого.

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