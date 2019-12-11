У Мексиці люди штурмували музей. Там виставили картину з оголеним лідером революції

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Протестувальники пішли на штурм Палацу образотворчих мистецтв у Мехіко-сіті. Вони невдоволені, що там демонструють картину з оголеним лідером Мексиканської революції.

Йдеться про Еміліано Сапату, який очолював боротьбу проти диктатури Порфіріо Діаса у 1910-х роках. У Мексиці Сапата вважається національним героєм.

Полотно, що викликало невдоволення частини мексиканців, зображує Сапату в оголеному вигляді, на підборах і в рожевому капелюсі.

Учасники протестів скандували "Спаліть її, спаліть!".

Правнук Сапати, Хорхе Сапата Гонсалес, також виступає за те, аби картину прибрали з експозиції.

"Ми цього не дозволимо Як родичі ми вважаємо, що це принижує гідність генерала, він зображений геєм", - каже Сапата Гонсалес.

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Частина протестувальників - мексиканські фермери. Вони перегородили вхід до музею і заявили, що не підуть, поки картину не приберуть.

Революція, яку очолював Сапата закінчилася внесенням до конституції Мексики змін, які захищають інтереси селян. Сам Сапата є автором земельної реформи, яку відстоювали революціонери, тож для багатьох мексиканців, і особливо для фермерів, він є героєм.

Окрім фермерів, до музею прийшли й представники ЛГБТ-спільноти, які влаштували там контракцію. Між обома групами сталися кілька сутичок, проте повідомлень про постраждалих немає.

Попри вимоги протестувальників керівництво музею відмовляється прибирати картину.

Автор роботи, художник Фабіан Чайрез, каже, що ідея зобразити Сапату саме таким чином прийшла до нього після того, як він помітив, що переважна більшість робіт, присвячених революціонеру прославляють його мужність. Художник вирішив, що цей образ можна переосмислити.

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