У Росії зі "Слуги народу" вирізали жарт про Путіна

Копирайт изображения "Слуга народу"

Ввечері у середу, 11 грудня, російський телеканал ТНТ почав показувати український серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі. З першого ж епізоду зник жарт про Володимира Путіна.

У серіалі, який в Україні виходив у 2015-2019 роках, Зеленський грає чесного та принципового вчителя історії Василя Голобородька, який несподівано стає президентом і починає боротися з корупцією і олігархами.

Прем'єра серіалу на російському ТНТ відбулася через два дні після Нормандського саміту в Парижі.

Серіал рекламували промороликом, що починається зі сцени, у якій Володимир Зеленський у ролі вчителя Василя Голобородька сидить на унітазі та читає журнал Time.

Жарт про Путіна

Головне питання, яке хвилювало багатьох глядачів серіалу в Росії, - чи буде російське телебачення його цензурувати. Судячи з першої серії, так.

За сюжетом, новообраний президент Голобородько приходить обирати дорогий годинник і костюм, як йому належить за статусом, і помічник розповідає йому, що Володимир Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (вимовляється як "хубло"). На це герой Зеленського дивується: "Путін - хубло?".

Саме цей момент з версії, яку показав ТНТ, був вирізаний. Причому монтажна склейка була помітною.

Загалом у середу ТНТ має показати перші три серії "Слуги народу".

BBC поки що не вдалося отримати коментар холдингу "Газпром-медіа", до складу якого входить канал ТНТ.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков напередодні прем'єри заявив, що Путін "Слугу народу" не дивився і навряд чи буде - в нього немає часу.

"Слуга народу" одразу після виходу став одним із найуспішніших шоу на українському телебаченні. Після цього формат серіалу купила американська компанія FOX Studios, а сам серіал - стрімінговий сервіс Netflix.

Загалом, твердять у студії "Квартал 95", серіал або його формат були продані у понад 20 країн.

"Слуга народу" також став одним із найуспішніших передвиборчих кроків Володимира Зеленського. Значна частина українців бачила у Зеленському його персонажа Голобородька.

Третій сезон серіалу вийшов на екрани каналу "1+1" якраз у розпал виборчої кампанії в Україні.

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