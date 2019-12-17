Шарліз Терон: "Мати вбила батька, і мені не соромно про це говорити"

  • 17 грудня 2019
Charlize Theron Копирайт изображения Getty Images

Шарліз Терон каже, що їй не соромно говорити про те, що її мати застрелила батька під час самозахисту.

Акторці було 15, коли її тато-алкоголік стріляв у двері кімнати, де ховалися вони з мамою.

"Жодна з цих куль у нас не влучила, що насправді було просто дивом. Але, захищаючи себе, вона покінчила із цією загрозою", - розповіла пані Терон NPR.

Шарліз виросла на фермі поблизу Йоганнесбурга у Південній Африці разом з мамою Гердою та татом Чарльзом.

За словами акторки, її батько був дуже хворим чоловіком, а життя з алкоголіком - доволі безнадійна ситуація.

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Image caption Шарліз Терон із матір'ю Гердою

"Повсякденна непередбачуваність життя із залежною людиною - це дещо таке, що стає ніби частиною тебе, і лишається із тобою протягом усього життя, а не просто якась ситуація, що трапилась однієї ночі", - сказала вона.

Шарліз Терон згадувала, що тієї ночі її батько був настільки п'яний, що заледве міг ходити, коли увійшов до будинку зі зброєю.

Вони з матір'ю ховалися в її спальні, притулившись до дверей, які батько намагався вибити.

"Він зробив крок назад і просто тричі вистрілив у двері. Жодна з цих куль у нас не влучила, що насправді було просто дивом. Але, захищаючи себе, вона покінчила із цією загрозою", - розповіла акторка.

Шарліз каже, що насильство, якого вона зазнала в сім'ї, трапляється з багатьма людьми.

"Мені не соромно говорити про це, бо чим більше ми говоримо про ці речі, тим більше усвідомлюємо, що ми не самотні у цьому", - вважає вона.

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Image caption Ніколь Кідман та Марго Роббі разом із Шарліз Терон зіграли у фільмі "Скандал"

Оскароносна акторка також розповіла про випадок, коли режисер запросив її на прослуховування до себе додому і почав до неї торкатися.

Вона каже, що дуже зла на себе через те, що тоді вона сама ж вибачалася перед ним.

"Я покладаю велику провину на себе... що я не сказала усі ті речі, які мала сказати, що я не сказала йому піти геть, і що я не зробила усе те, що, як ми хочемо вірити, ми будемо робити у таких ситуаціях", - каже вона.

Тема сексуальних домагань - центральна у фільмі "Скандал", у якому Шарліз Терон грає телеведучу Мегін Келлі.

У стрічці йдеться про те, як співробітниці американської телекомпанії Fox News звинуватили її тодішнього генерального директора Роджера Ейлса у сексуальних домаганнях.

За словами пані Терон, фільм досліджує "сіру зону сексуальних домагань", і ця тема є для неї дуже близькою.

"Це не завжди фізичний напад. Це не завжди зґвалтування", - каже вона.

За словами акторки, жінки щодня зазнають психологічних травм через неприйнятні слова, дотики, або загрозу втратити роботу.

"І я безумовно стикалася з цим особисто", - зізнається Шарліз Терон.

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