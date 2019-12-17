Шарліз Терон: "Мати вбила батька, і мені не соромно про це говорити"
Шарліз Терон каже, що їй не соромно говорити про те, що її мати застрелила батька під час самозахисту.
Акторці було 15, коли її тато-алкоголік стріляв у двері кімнати, де ховалися вони з мамою.
"Жодна з цих куль у нас не влучила, що насправді було просто дивом. Але, захищаючи себе, вона покінчила із цією загрозою", - розповіла пані Терон NPR.
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Шарліз виросла на фермі поблизу Йоганнесбурга у Південній Африці разом з мамою Гердою та татом Чарльзом.
За словами акторки, її батько був дуже хворим чоловіком, а життя з алкоголіком - доволі безнадійна ситуація.
"Повсякденна непередбачуваність життя із залежною людиною - це дещо таке, що стає ніби частиною тебе, і лишається із тобою протягом усього життя, а не просто якась ситуація, що трапилась однієї ночі", - сказала вона.
Шарліз Терон згадувала, що тієї ночі її батько був настільки п'яний, що заледве міг ходити, коли увійшов до будинку зі зброєю.
Вони з матір'ю ховалися в її спальні, притулившись до дверей, які батько намагався вибити.
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"Він зробив крок назад і просто тричі вистрілив у двері. Жодна з цих куль у нас не влучила, що насправді було просто дивом. Але, захищаючи себе, вона покінчила із цією загрозою", - розповіла акторка.
Шарліз каже, що насильство, якого вона зазнала в сім'ї, трапляється з багатьма людьми.
"Мені не соромно говорити про це, бо чим більше ми говоримо про ці речі, тим більше усвідомлюємо, що ми не самотні у цьому", - вважає вона.
Оскароносна акторка також розповіла про випадок, коли режисер запросив її на прослуховування до себе додому і почав до неї торкатися.
Вона каже, що дуже зла на себе через те, що тоді вона сама ж вибачалася перед ним.
"Я покладаю велику провину на себе... що я не сказала усі ті речі, які мала сказати, що я не сказала йому піти геть, і що я не зробила усе те, що, як ми хочемо вірити, ми будемо робити у таких ситуаціях", - каже вона.
Тема сексуальних домагань - центральна у фільмі "Скандал", у якому Шарліз Терон грає телеведучу Мегін Келлі.
У стрічці йдеться про те, як співробітниці американської телекомпанії Fox News звинуватили її тодішнього генерального директора Роджера Ейлса у сексуальних домаганнях.
За словами пані Терон, фільм досліджує "сіру зону сексуальних домагань", і ця тема є для неї дуже близькою.
"Це не завжди фізичний напад. Це не завжди зґвалтування", - каже вона.
За словами акторки, жінки щодня зазнають психологічних травм через неприйнятні слова, дотики, або загрозу втратити роботу.
"І я безумовно стикалася з цим особисто", - зізнається Шарліз Терон.
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