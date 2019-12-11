У чому звинувачують Трампа - і які будуть наслідки для України? Випуск новин

У випуску новин від 11 грудня:

1) Імпічмент Трампа: ми розкажемо про суть звинувачень проти американського президента - та про наслідки для України.

2) Останній день виборчої кампанії у Британії. Ми розповімо, хто є головними учасниками перегонів - і що на кону.

3) І пояснимо, як і чому тане Гренландія.