У чому звинувачують Трампа - і які будуть наслідки для України? Випуск новин
- 11 грудня 2019
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У випуску новин від 11 грудня:
1) Імпічмент Трампа: ми розкажемо про суть звинувачень проти американського президента - та про наслідки для України.
2) Останній день виборчої кампанії у Британії. Ми розповімо, хто є головними учасниками перегонів - і що на кону.
3) І пояснимо, як і чому тане Гренландія.