$300 млн для України. У Конгресі США підтримали оборонний бюджет

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Палата Представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про Державний оборонний бюджет на 2020 рік на суму 738 мільярдів доларів.

300 мільйонів доларів із цієї суми передадуть на потреби української армії.

Гроші планують передати на фінансування ініціативи з безпеки України. Йдеться про летальну оборонну допомогу, а також розбудову берегової охорони, зокрема берегові крилаті ракети та протикорабельні ракети.

Законопроєкт також передбачає обов'язкове запровадження санкцій проти компаній, що беруть участь в проєкті "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Рішення, ухвалене Палатою представників, має затвердити Сенат. Після цього документ передадуть на підпис президенту США.

Дональд Трамп раніше заявив, що готовий негайно підписати закон про Державний оборонний бюджет на 2020 рік після того, як за нього проголосує Конгрес.

"Усі наші пріоритети враховано в остаточному варіанті оборонного бюджету: збільшення зарплати нашим військовим, відбудова збройних сил, оплачувана відпустка з догляду за дітьми, безпека кордонів та космічні сили! Конгресе, не зволікайте! Я підпишу цей історичний законодавчий акт негайно!" - написав президент у Twitter.

Оборонний бюджет США на 2019 передбачав 250 мільйонів доларів на безпекові потреби України.

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