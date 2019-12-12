Донбасу продовжили особливий статус. Коли і як він почне діяти?

Копирайт изображения Reuters Image caption Закон про особливий статус окремих районів Донбасу розшируює повноваження мсіцевих рад, але лише після проведення там виборів за українським законодавством

Верховна Рада проголосувала за продовження на рік закону про особливий статус Донбасу.

Зараз у ньому змінили лише одну цифру - термін дії продовжиди до кінця 2020 року.

Водночас керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключив, що у майбутньому цей закон змінять більш суттєво.

За продовження "особливого статусу" проголосували 320 депутаів: фракції "Слуга народу", "Європейська солідарність", ОПЗЖ та частина груп "Довіра" й "За майбутнє".

Фракції "Батьківщина" та "Голос" не голосували у повному складі.

"Особливий статус"

"Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" був ухвалений ще у 2014 році на основі перших Мінських домовленостей.

Він передбачає можливість серйозного розширення повноважень місцевої влади в окупованих районах Донбасу після позачергових виборів в ОРДЛО.

Зокрема за цим законом передбачені:

амністія для "осіб-учасників подій на території Донецької, Луганської областей";

гарантії вільного використання російської та інших мов;

особливий порядок призначення суддів та прокуратури;

економічна підтримка регіону, через запровадження "відмінного від загального економічного режиму", що має на меті залучення інвестицій для відновленя інфратуктури;

можливість прикордонного співробітництва з "територіальними одиницями Російської Федерації";

можливість створення загонів "народної міліції", яка охоронятиме громадський порядок.

Все це має почати діяти після початку роботи органів місцевої влади, обраних на виборах за українським законом та під наглядом ОБСЄ і Ради Європи.

Крім того, ці вибори мають відбутися за умови "виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України".

Всі згадані повноваження - тимчасові (у нинішній редакції - до кінця 2020 року).

Так ніколи і не діяв

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Реально цей закон так ніколи і не працював через продовження бойових дій на Сході України, а місцеві вибори в ОРДЛО, за ним, мали пройти ще 7 грудня 2014 року.

Натомість закон кілька разів продовжували на рік - на випадок, якщо місцеві вибори на Донбасі все ж відбудуться.

Після недавньої зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі президент України Володимир Зеленський допускав можливість суттєвого перегляду закону про особливий статус.

Зокрема говорилося про можливість інкорпорації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Однак наразі зміни полягали лише у зміни строків його дії - з "31 грудня 2019 року" на "31 грудня 2020 року".

"Ми фактично не змінюємо слова, а змінюємо лише цифру. Є така компромісна позиція", - пояснив напередодні заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Разом з тим, голова провладної фракції Давид Арахамія розповів, що закон про особливий статус справді можуть змінити, але після численних переговорів.

"Думаю, це буде після березневої зустрічі [нормандської четвірки]", - припустив Арахамія.

За його словами, конкретні зміни можуть обговорюватися також і на переговорах Тристоронньої робочої групи у Мінську. У ній беруть участь Україна, Росія та ОБСЄ, а також неофіційно - представники так званих "ЛНР" і "ДНР".

Одна з можливих змін "особливого статусу" ОРДЛО, про які говорилося на зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі - зміна його тимчасового статусу на постійний.

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