Донбасу продовжили особливий статус. Коли і як він почне діяти?
Верховна Рада проголосувала за продовження на рік закону про особливий статус Донбасу.
Зараз у ньому змінили лише одну цифру - термін дії продовжиди до кінця 2020 року.
Водночас керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключив, що у майбутньому цей закон змінять більш суттєво.
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За продовження "особливого статусу" проголосували 320 депутаів: фракції "Слуга народу", "Європейська солідарність", ОПЗЖ та частина груп "Довіра" й "За майбутнє".
Фракції "Батьківщина" та "Голос" не голосували у повному складі.
"Особливий статус"
"Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" був ухвалений ще у 2014 році на основі перших Мінських домовленостей.
Він передбачає можливість серйозного розширення повноважень місцевої влади в окупованих районах Донбасу після позачергових виборів в ОРДЛО.
Зокрема за цим законом передбачені:
- амністія для "осіб-учасників подій на території Донецької, Луганської областей";
- гарантії вільного використання російської та інших мов;
- особливий порядок призначення суддів та прокуратури;
- економічна підтримка регіону, через запровадження "відмінного від загального економічного режиму", що має на меті залучення інвестицій для відновленя інфратуктури;
- можливість прикордонного співробітництва з "територіальними одиницями Російської Федерації";
- можливість створення загонів "народної міліції", яка охоронятиме громадський порядок.
Все це має почати діяти після початку роботи органів місцевої влади, обраних на виборах за українським законом та під наглядом ОБСЄ і Ради Європи.
Крім того, ці вибори мають відбутися за умови "виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України".
Всі згадані повноваження - тимчасові (у нинішній редакції - до кінця 2020 року).
Так ніколи і не діяв
Реально цей закон так ніколи і не працював через продовження бойових дій на Сході України, а місцеві вибори в ОРДЛО, за ним, мали пройти ще 7 грудня 2014 року.
Натомість закон кілька разів продовжували на рік - на випадок, якщо місцеві вибори на Донбасі все ж відбудуться.
Після недавньої зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі президент України Володимир Зеленський допускав можливість суттєвого перегляду закону про особливий статус.
Зокрема говорилося про можливість інкорпорації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.
Однак наразі зміни полягали лише у зміни строків його дії - з "31 грудня 2019 року" на "31 грудня 2020 року".
"Ми фактично не змінюємо слова, а змінюємо лише цифру. Є така компромісна позиція", - пояснив напередодні заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Разом з тим, голова провладної фракції Давид Арахамія розповів, що закон про особливий статус справді можуть змінити, але після численних переговорів.
"Думаю, це буде після березневої зустрічі [нормандської четвірки]", - припустив Арахамія.
За його словами, конкретні зміни можуть обговорюватися також і на переговорах Тристоронньої робочої групи у Мінську. У ній беруть участь Україна, Росія та ОБСЄ, а також неофіційно - представники так званих "ЛНР" і "ДНР".
Одна з можливих змін "особливого статусу" ОРДЛО, про які говорилося на зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі - зміна його тимчасового статусу на постійний.
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