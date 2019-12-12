Пожежа на крейсері "Адмірал Кузнєцов": що ще пережив корабель, який "вкрали" з України
На російському авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов", що перебуває на ремонті в доці Мурманська, сталася пожежа. Причиною займання, за попередніми даними, міг стати людський фактор. В історії єдиного російського авіаносця це далеко не перший схожий інцидент.
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Як повідомив голова російського держхолдингу "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) Олексій Рахманов, пожежа почалася під час виконання регламентних узгоджених зварювальних робіт.
"Сталося потрапляння окалини на нижні палуби. У зв'язку з наявністю демонтованого обладнання та пожежонебезпечних рідин на цій палубі сталося локальне загоряння", - пояснив він.
У пресслужбі судноремонтного центру "Зірочка" уточнили, що пожежа почалася у трюмі першого енерговідсіку корабля.
Джерело російського агентства "Інтерфакс" повідомляє, що в результаті виникнення пожежі постраждали шість людей.
А "ТАСС" повідомляє, що двоє військових - у важкому стані.
Цивільних серед постраждалих немає, розповів Рахманов.
Тим часом, джерела російських медіа стверджують, що площа пожежі зросла до 600 квадратних метрів.
"Ситуація з пожежею на авіаносці досить серйозна. Триває гасіння і боротьба за корабель", - розповіло джерело "Інтерфаксу".
За майже 30 років експлуатації авіаносця з ним трапилося щонайменше чотири гучних інциденти.
1. Втоплений док
У жовтні 2018 року плавучий док ПД-50 в Мурманську, де ремонтувався "Адмірал Кузнєцов", аварійно затонув. У результаті аварії один з кранів плавдоку впав на палубу авіаносця.
Інцидент стався під час запланованого виходу "Адмірала Кузнєцова" з ПД-50 для переходу на 35-й судноремонтний завод.
В "Об'єднаній суднобудівній корпорації" тоді заявляли, що під час аварії сталися "відмова аварійних генераторів і падіння напруги".
А джерело BBC News з ОСК розповіло, що автономні системи на плавучому доці могли бути відключені з метою економії.
2. Дві катастрофи винищувачів
У 2016-2017 роках "Адмірал Кузнєцов" здійснив похід у Середземне море: тоді вперше в історії військово-морського флоту РФ відбулося бойове застосування палубних винищувачів Су-33 і МіГ-29К в Сирії.
У листопаді 2016 року за кілька кілометрів від авіаносця розбився винищувач МіГ-29К.
В російському Міноборони тоді повідомляли, що аварія сталася в результаті технічної несправності під час заходу на посадку, коли винищувач виконував тренувальний політ.
При цьому, в інтернеті з'явилися чутки, що літак розбився в результаті цілої серії відмов і помилок, на початку якої стояв обрив одного або двох тросів аерофінішеру - пристрою на палубі авіаносця для гальмування літаків, що сідають.
Через місяць після цього інший російський винищувач - Су-33 - зазнав аварії в Середземному морі під час посадки на "Адмірал Кузнєцов".
Причиною катастрофи став обрив троса - літак викотився за межі палуби. Льотчик встиг катапультуватися.
3. Чорний дим з "найвищої труби"
На початку походу в Середземне море з "Адміралом Кузнєцовим" стався ще один інцидент.
Були опубліковані відеозаписи, на яких видно, що над кораблем піднімався стовп густого чорного диму.
Британська газета Telegraph писала з посиланням на військово-морських експертів, що дим, ймовірно, свідчить про технічну несправність крейсера. Як стверджувало видання, на кораблі не працювали туалети й були помітні численні поломки.
Однак командир авіаносця, капітан першого рангу Сергій Артамонов розповів виданню "Аргументи і факти", що дим не є ознакою якихось несправностей, а притаманний всім неатомним кораблям.
"Насправді кораблі країн НАТО теж дим пускають. Може, їхній дим йде в небеса не так високо, як наш. Але на те у "Адмірала Кузнєцова" й найвища труба в усьому нашому флоті!" - пояснював Артамонов.
4. Сміття біля берегів Шотландії
У грудні 2011 року "Адмірал Кузнєцов" був змушений шукати укриття від шторму біля берегів Шотландії разом з кількома іншими російськими кораблями.
Представник комітету з оборони Шотландської національної партії Ангус Робертсон тоді скаржився, що екіпаж есмінця Британських королівських ВМС "Йорк", який спостерігав за російськими кораблями, повідомляв про нелегальне скидання у море сміття з авіаносця.
"З огляду на складні погодні умови, ми з радістю готові дозволити російським кораблям сховатися біля шотландського узбережжя, але позбуватися сміття, просто викидаючи його за борт - це більш ніж поганий тон", - обурювався Робертсон.
"Втеча" до Росії
Будівництво важкого авіаносного крейсера почалося в 1982 році на миколаївському Чорноморському суднобудівному заводі.
Ще під час будівництва його кілька разів перейменовували ("Рига", "Леонід Брежнєв", "Тбілісі" й з 1990 року - "Адмірал Кузнєцов").
Спущений на воду у 1985 році, після чого ще добудовувався.
Згодом перебував у Севастополі.
У грудні 1991 року без частини екіпажу терміново перейшов на північ Росії - попри звернення тодішнього президента України Леоніда Кравчука дочекатися розподілу Чорноморського флоту СРСР.
Вже у Росії був включений до складу її Північного флоту - наказ про підготовку до переходу на північ віддавав заступник командувача Північного флоту Росії віце-адмірал Юрій Устименко, який тоді спеціально прилетів у Крим.
Влада незалежної України вважала такі дії фактичним "викраденням" авіаносця.
Як "Адмірала Кузнєцова" ледь не здали на металобрухт
Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" може нести понад 50 літальних апаратів (28 літаків і 24 вертольоти). Також серед його озброєння - крилаті протикорабельні ракети "Граніт", зенітний ракетний і ракетно-гарматний комплекси "Клинок" і "Каштан".
Наразі "Адмірал Кузнєцов" є єдиним авіаносцем у складі Військово-морського флоту Росії.
У 2016 році глава Загальноросійського руху підтримки флоту Михайло Ненашев розповідав, що на початку 2000-х років "Адмірала Кузнєцова" могли продати за кордон як металобрухт.
"Деякі військово-морські діячі з великими зірками на погонах хотіли продати корабель на металобрухт, можливо, в Китай - по схемі продажу авіаносця "Варяг", який замість того, щоб, як заявлялося, стати парком розваг, після ремонту увійшов до бойового складу китайського флоту", - нарікав Ненашев агенції "РИА Новости".
За його словами, ініціатори цієї ідеї надіслали уряду документ, де стверджувалося, що на ремонт і модернізацію "Кузнєцова" не вистачає коштів, а виручені від продажу гроші можна використовувати на будівництво кількох ескадрених міноносців.
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