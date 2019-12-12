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На російському авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов", що перебуває на ремонті в доці Мурманська, сталася пожежа. Причиною займання, за попередніми даними, міг стати людський фактор. В історії єдиного російського авіаносця це далеко не перший схожий інцидент.

Як повідомив голова російського держхолдингу "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) Олексій Рахманов, пожежа почалася під час виконання регламентних узгоджених зварювальних робіт.

"Сталося потрапляння окалини на нижні палуби. У зв'язку з наявністю демонтованого обладнання та пожежонебезпечних рідин на цій палубі сталося локальне загоряння", - пояснив він.

У пресслужбі судноремонтного центру "Зірочка" уточнили, що пожежа почалася у трюмі першого енерговідсіку корабля.

Джерело російського агентства "Інтерфакс" повідомляє, що в результаті виникнення пожежі постраждали шість людей.

А "ТАСС" повідомляє, що двоє військових - у важкому стані.

Цивільних серед постраждалих немає, розповів Рахманов.

Тим часом, джерела російських медіа стверджують, що площа пожежі зросла до 600 квадратних метрів.

"Ситуація з пожежею на авіаносці досить серйозна. Триває гасіння і боротьба за корабель", - розповіло джерело "Інтерфаксу".

За майже 30 років експлуатації авіаносця з ним трапилося щонайменше чотири гучних інциденти.

1. Втоплений док

Копирайт изображения Getty Images Image caption ПД-50 - один з найбільших плавучих доків у світі

У жовтні 2018 року плавучий док ПД-50 в Мурманську, де ремонтувався "Адмірал Кузнєцов", аварійно затонув. У результаті аварії один з кранів плавдоку впав на палубу авіаносця.

Інцидент стався під час запланованого виходу "Адмірала Кузнєцова" з ПД-50 для переходу на 35-й судноремонтний завод.

В "Об'єднаній суднобудівній корпорації" тоді заявляли, що під час аварії сталися "відмова аварійних генераторів і падіння напруги".

А джерело BBC News з ОСК розповіло, що автономні системи на плавучому доці могли бути відключені з метою економії.

2. Дві катастрофи винищувачів

Копирайт изображения Dmitry Astakhov/Getty images Image caption 2008 рік: тодішній президент Дмитро Медведєв спостерігає за тим, як на палубу "Адмірала Кузнєцова" сідає військовий літак під час навчань

У 2016-2017 роках "Адмірал Кузнєцов" здійснив похід у Середземне море: тоді вперше в історії військово-морського флоту РФ відбулося бойове застосування палубних винищувачів Су-33 і МіГ-29К в Сирії.

У листопаді 2016 року за кілька кілометрів від авіаносця розбився винищувач МіГ-29К.

В російському Міноборони тоді повідомляли, що аварія сталася в результаті технічної несправності під час заходу на посадку, коли винищувач виконував тренувальний політ.

При цьому, в інтернеті з'явилися чутки, що літак розбився в результаті цілої серії відмов і помилок, на початку якої стояв обрив одного або двох тросів аерофінішеру - пристрою на палубі авіаносця для гальмування літаків, що сідають.

Через місяць після цього інший російський винищувач - Су-33 - зазнав аварії в Середземному морі під час посадки на "Адмірал Кузнєцов".

Причиною катастрофи став обрив троса - літак викотився за межі палуби. Льотчик встиг катапультуватися.

3. Чорний дим з "найвищої труби"

Копирайт изображения EPA Image caption Під час переходу до берегів Сирії з труби "Адмирала Кузнєцова" ішов густий дим

На початку походу в Середземне море з "Адміралом Кузнєцовим" стався ще один інцидент.

Були опубліковані відеозаписи, на яких видно, що над кораблем піднімався стовп густого чорного диму.

Британська газета Telegraph писала з посиланням на військово-морських експертів, що дим, ймовірно, свідчить про технічну несправність крейсера. Як стверджувало видання, на кораблі не працювали туалети й були помітні численні поломки.

Однак командир авіаносця, капітан першого рангу Сергій Артамонов розповів виданню "Аргументи і факти", що дим не є ознакою якихось несправностей, а притаманний всім неатомним кораблям.

"Насправді кораблі країн НАТО теж дим пускають. Може, їхній дим йде в небеса не так високо, як наш. Але на те у "Адмірала Кузнєцова" й найвища труба в усьому нашому флоті!" - пояснював Артамонов.

4. Сміття біля берегів Шотландії

У грудні 2011 року "Адмірал Кузнєцов" був змушений шукати укриття від шторму біля берегів Шотландії разом з кількома іншими російськими кораблями.

Представник комітету з оборони Шотландської національної партії Ангус Робертсон тоді скаржився, що екіпаж есмінця Британських королівських ВМС "Йорк", який спостерігав за російськими кораблями, повідомляв про нелегальне скидання у море сміття з авіаносця.

"З огляду на складні погодні умови, ми з радістю готові дозволити російським кораблям сховатися біля шотландського узбережжя, але позбуватися сміття, просто викидаючи його за борт - це більш ніж поганий тон", - обурювався Робертсон.

"Втеча" до Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зараз авіаносець "Адмірал Кузнєцов" перебуває на ремонтних роботах, які мають завершитися у 2020 році

Будівництво важкого авіаносного крейсера почалося в 1982 році на миколаївському Чорноморському суднобудівному заводі.

Ще під час будівництва його кілька разів перейменовували ("Рига", "Леонід Брежнєв", "Тбілісі" й з 1990 року - "Адмірал Кузнєцов").

Спущений на воду у 1985 році, після чого ще добудовувався.

Згодом перебував у Севастополі.

У грудні 1991 року без частини екіпажу терміново перейшов на північ Росії - попри звернення тодішнього президента України Леоніда Кравчука дочекатися розподілу Чорноморського флоту СРСР.

Вже у Росії був включений до складу її Північного флоту - наказ про підготовку до переходу на північ віддавав заступник командувача Північного флоту Росії віце-адмірал Юрій Устименко, який тоді спеціально прилетів у Крим.

Влада незалежної України вважала такі дії фактичним "викраденням" авіаносця.

Як "Адмірала Кузнєцова" ледь не здали на металобрухт

Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" може нести понад 50 літальних апаратів (28 літаків і 24 вертольоти). Також серед його озброєння - крилаті протикорабельні ракети "Граніт", зенітний ракетний і ракетно-гарматний комплекси "Клинок" і "Каштан".

Наразі "Адмірал Кузнєцов" є єдиним авіаносцем у складі Військово-морського флоту Росії.

У 2016 році глава Загальноросійського руху підтримки флоту Михайло Ненашев розповідав, що на початку 2000-х років "Адмірала Кузнєцова" могли продати за кордон як металобрухт.

"Деякі військово-морські діячі з великими зірками на погонах хотіли продати корабель на металобрухт, можливо, в Китай - по схемі продажу авіаносця "Варяг", який замість того, щоб, як заявлялося, стати парком розваг, після ремонту увійшов до бойового складу китайського флоту", - нарікав Ненашев агенції "РИА Новости".

За його словами, ініціатори цієї ідеї надіслали уряду документ, де стверджувалося, що на ремонт і модернізацію "Кузнєцова" не вистачає коштів, а виручені від продажу гроші можна використовувати на будівництво кількох ескадрених міноносців.

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