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Представники російського телеканалу "Звезда" похизувалися тим, що їх пропустили в Україну.

За словами журналістів, вони вирішили приїхати до Києва після запрошення Володимира Зеленського.

Українські прикордонники кажуть, що кордон вони перетинали не як журналісти.

12 грудня російський телеканал "Звезда" опублікував інформацію про те, що його знімальна група безперешкодно прибула до Києва в робочих цілях.

"Наша знімальна група летить до Києва. Пан президент Володимир Зеленський на пресконференції сам запросив журналістів у гості. Ми вирішили перевірити, чи тримає він обіцянку, чи пропустять нас через митницю. Поруч зі мною оператор в повному спорядженні - техніка та мікрофон з нашим логотипом", - розповіла кореспондентка Діана Сіразі.

Імовірно, вони мають на увазі слова Зеленського на пресконференції у Парижі після переговорів у нормандському форматі.

Тоді він, звертаючись до російських журналістів, сказав: "Ви приїдьте, я вам особисто покажу. Тільки, щоб реально. Не так, як ваші, є там товариш Соловйов, весело говорить в Москві, що відбувається - а я завжди кажу, а ви приїдьте прямо, що в нас відбувається, подивіться. Походіть ніжками, ручками, "глазкамі". Нічого страшного, я думаю, туфлі Brioni, чи що там, не запачкає людина".

Представники російського телеканалу стверджують, що приїхали з брендованим мікрофоном каналу.

"Знімають відбитки. Дівчина дуже привітна". Що дивно, головне питання: "Яка мета вашого візиту?" не ставлять. Хоча, здається, це і так зрозуміло, дивлячись на нашого оператора з камерою".

"Ми в центрі Києва. Я - на Майдані. Щоправда, поки що невідомо, чи всім журналістам відкрили шлях, і чи надовго. Але принаймні прямо зараз, стоячи тут, я можу спокійно закінчити свій репортаж і нарешті сказати: Діана Сіразі, Олександр Столяров, телеканал "Звезда", Київ, Україна!", - каже журналістка.

При цьому на відео видно, що запис на Майдані Незалежності відбувався без яскравого червоного мікрофону "Звезды".

У Кремлі вже навіть прокоментували таку "сенсацію", назвавши її позитивним кроком.

"Давайте виходити з того, що журналіст дійсно в'їхав - це позитивний знак. Як далі відбуватиметься робота - судити за одним днем неможливо. Давайте подивимося, що буде далі", - цитує "Уніан" прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Коментар прикордонників

BBC News Україна звернулася до українських прикордонників за коментарями щодо цієї ситуації. Там відповіли, що вказані люди в'їжджали до України не як журналісти.

"Вони не заявляли, що вони журналісти", - повідомили у відомстві.

На питання, чому їх пропустили, представник Держприкордонслужби відповів: "Відносно цих людей не було інформації про заборону на в'їзд".

Таким чином, виходячи з коментаря прикордонної служби, журналісти "Звезды" не вказали справжню мету поїздки, за що теоретично українська сторона їх може видворити та поставити заборону на в'їзд.

В Службі безпеки України поки цю ситуацію не коментують.

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