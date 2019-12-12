Навіщо в аеропорту встановили ялинку з ножів, ножиць і запальничок

Копирайт изображения Martynas Jaugelavicius

У повітрі відчувається наближення ... самі знаєте чого.

І якщо серце прагне свята - у вашій оселі неодмінно мерехтітиме різдвяна ялинка.

Але ми переконані, що серед ваших новорічних прикрас немає ножів, запальничок та куль.

А от головний аеропорт Литви, що на півдні Вільнюса, представив свою версію святкового дерева, - ялинку з предметів, які конфіскували у пасажирів.

Копирайт изображения Martynas Jaugelavicius

Дерево, висотою 1,5 м, "прикрашали" понад два тижні. Однак, все це робилося не для того, щоб вразити людей.

"Наша мета - нагадати пасажирам про важливість авіаційної безпеки, - розповів представник Вільнюського аеропорту. - Ми зібрали заборонені до перевезення предмети, які конфіскували у пасажирів під час огляду. Ножі, ножиці, запальнички, леза та інші небезпечні речі.

Тому, якщо ви не хочете, щоб ваші особисті, але заборонені до перевезення речі, опинилися на нашій різдвяній ялинці наступного року, перш ніж вирушити у путь, перевірте вимоги до ручної поклажі".

Копирайт изображения JANE BARLOW/PA WIRE Image caption У шотландському Аллапулі з'явилася ялинка з рибальських снастей

Цього року не лише литовський аеропорт творчо підійшов до концепції різдвяної ялинки.

Мешканці Аллапула, невеликого містечка на півночі Шотландії, побудували 9-метрову ялинку з рибальських снастей.

Головний "елемент декору" - кошики для лову риби та молюсків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Польське вітрильне судно Dar Młodzieży прикрасила новорічна ялинка зі світлодіодних вогнів

Популярність нетрадиційних новорічних дерев може бути пов'язана з тим, що люди прагнуть зберегти довкілля.

За даними міжнародної організації "Друзі Землі", щороку у грудні британці купують понад 8 мільйонів ялинок. Це, звичайно, погано позначається на стані нашої планети.

Тому людям рекомендують різні альтернативні рішення, наприклад, виростити власне дерево (падуб, яблуню або японський клен). Можна також орендувати зелену красуню.

Окреме питання - що робити з ялинкою після свят. І тут є кілька варіантів: використати у господарстві або віддати на переробку.

Крім того, гілками ялинок можна також присипати землю біля рослин в саду або в горщиках.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стадіон Барселони прикрашає трохи химерне різдвяне дерево

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