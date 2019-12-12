Копирайт изображения Укрінформ / Фейсбук Image caption У вбивстві Шеремета підозрюють учасника АТО Андрія Антоненка (праворуч)

Керівник МВС Арсен Аваков оголосив про підозри фігурантам справи про вбивство відомого журналіста Павла Шеремета.

Водночас рок-музикант і військовий Андрій Антоненко, відомий також як Riffmaster, повідомив, що він - серед підозрюваних.

Заява Авакова

"Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета", - написав у Facebook Арсен Аваков.

"Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи", - додав міністр.

"Вітаю український народ с успішною спецоперацією по затриманню осіб, що обгрунтовано підозрюються у вбивстві Павла Шеремета", - написав заступник Авакова Антон Геращенко.

Незабаром керівництво МВС має провести терміновий брифінг щодо справи. На ньому, за даними пана Геращенка, також будуть президент Зеленський та генпрокурор Рябошапка.

Пост Riffmaster'а

Андрій Антоненко, рок-музикант під ніком Riffmaster, який також є військовим, сам написав, що він є серед фігурантів справи.

"Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прямо зараз. У моєму дворі. Буде обшук. Хелп!" - написав він у Facebbok.

Андрій Антоненко був також волонтером, допомагав армії. Згодом сам пішов на контракт у ЗСУ - у Сили спецоперацій.

Він автор пісні про Сили спецоперацій "Тихо прийшов, тих пішов".

На захист Андрія Антоненка висловився депутат Володимир Ар'єв: "Автору гімна Сил Спеціальних Операцій, відомому музиканту і військовому шиють цю справу! Без мотиву, без нічого. Я з ним встиг поговорити - це правда, він в шоці, без перебільшень. Дуже прошу юристів-патріотів долучитись! Це схоже на цілеспрямовані репресії проти захисників України".

Інші фігуранти

Журналістка Insider Ольга Худецька написала про інших фігурантів справи: "Юлія Кузьменко, волонтерка, в цивільному житті лікарка, заввідденням рентгенографії. Повідомив адвокат Влад Добош, він їде до неї на обшук теж".

На початку листопада поліція також затримала у справі Шеремета колишніх добровольців і учасників АТО Владислава та Ірину Грищенків.

Згодом Владислав Грищенко заявив у суді, що слідство пропонувало йому визнати винним в обмін на свободу його дружини.

Медіа повідомляють також про іншого можливого фігуранта справи Шеремета - ветерана АТО Івана Вакуленка, якого 18 жовтня знайшли мертвим.

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