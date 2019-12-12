Поліція назвала тих, хто "підклав вибухівку" під авто Шеремета

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За висновками правоохоронців, люди, які заклали вибухівку під авто журналіста Павла Шеремета, - це Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко.

Загалом у справі про вбивство Шеремета вже затримали п'ятьох осіб, повідомив на брифінгу генерал Євген Коваль, начальник кримінальної поліції.

Йдеться про рок-музиканта і військового Андрія Антоненка, дитячого хірурга Юлію Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Яну Дугарь та колишніх учасників АТО подружжя Грищенків - Інна ("Пума") та Владислав ("Буча").

За його словами, слідство провело 800 виймок документів, допитала 3 тис. осіб, проаналізували тисячі телефонних розмов. Слідчі вивчили дані з камер, ходу підозрюваних, а також провели сотні експертиз.

На підставі цих матеріалів склали схему руху підозрюваних. Під час брифінгу в четвер продемонстрували відео, як, ймовірно, закладали вибухівку під авто журналіста. Також показали відео з підозрюваним чоловіком, на якому була куртка з принтом.

За словами генерала Коваля, підозрювані у вбивстві Шеремета фігурували і в інших справах.

Принт з куртки слідчі впізнали на фото, які стосувалися іншого вибуху. Це підрив електроопори в Херсонської області в 2015 році. Вивчивши коло осіб, поліцію зацікавив громадянин Антоненко. Він часто носить одяг, який схожий на одяг підозрюваного у вбивстві журналіста.

Поліція зупинилась на версії про те, що Шеремета вбили для дестабілізації соціально-політичної ситуації в державі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що дозвіл слідства на оприлюднення деталей розслідування є.

Він додав: "Де та межа, коли патріотизм перетворюється на зраду країни".

Хто ще фігурує у справі?

У вбивстві Павла Шеремета загалом підозрюють Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко, Яну Дугарь і подружжя Грищенків. Їх затримали, проводять слідчі дії.

Хто замовник, слідчі поки що не встановили.

Євген Коваль детально розповів, як встановлювали коло осіб, причетних до вбивства.

За його словами, серед знайомих Андрія Антоненка був громадянин В на прізвисько "Пістолет", якого викликали на допит як свідка у справі Шеремета.

"Коли ми вручили повістку громадянину В "Пістолет", він відразу сповістив про це телефоном "Пуму" Грищенко. Вони не сприймали тему вбивства як сторонню і чужу для себе. Виклик на допит сприймається ними, як певна загроза", - заявив генерал Коваль і включив аудіо розмови "Пуми" і "Пістолета".

Після виклику на допит громадянин В вчинив самогубство.

"А ці люди обговорюють цю подію так, що все складається добре.. Вони не виказують жодної жалоби і радіють його смерті", - сказав генерал Коваль.

На аудіо, який включили на брифінгу, під час обговорення смерті "Пістолета" є слова "тобі це в плюс", тепер "вертіти будемо, як хочемо".

Під час наступного етапу розслідування проводились обшуки, які, за словами генерала, "активізували переживання" учасників групи, вони казали, що у них можуть знайти заборонені матеріали під час обшуків.

Євген Коваль включив аудіо медсестри Яни Дугарь.

"Яна Дугарь ділиться зі своїми співрозмовниками пересторогами.. Вона переймається, що слідчі могли знайти на її іншій адресі щось загрозливе для неї", - розповів генерал Коваль.

Крім того, за його словами, представники цієї групи почали висловлювати суїцидальні думки.

Під час розмови з Грищенком "Бучою" громадянин К. "Електрик" сказав таке: "Хотів застрелитись…Скільки всього зробив, що нема смисла дальше відкладати це.. Що я наробив?", - прозвучало на аудіо.

Поліцейські виїхали за громадянином К. у лісопосадку, куди він пішов, й під виглядом грибників не дали йому скоїти самогубство, сказав генерал.

Сакральна жертва

Герої однієї з розмов, яку навели правоохоронці під час брифінгу, обговорюють шляхи дестабілізації соціально-політичної ситуації в Києві.

Громадянка Юлія Кузьменко ("Ліса"), кажуть в поліції, працює дитячим хірургом в "Охматдиті". Під час АТО надавала допомогу військовим. При цьому за останні роки вона нібито стала власницею будинку та кількох автомобілів.

У розмовах із близькими Кузьменко нібито висловлювала радикальні погляди і обговорювала різні сценарії дестабілізації в Україні, зокрема, обстріли Києва із реактивної артилерії із залученням українських військових.

"Я дуже хочу, щоб це сталося, мені цього Києва взагалі не шкода", - каже Кузьменко. Її співрозмовник - громадянин У. ("Марат") - відповідає: "Щоб Київ привести в норму, треба 4-5 касет "градів" випустити і все".

"Ой, Київ такий … (боязливий. - Ред.), що тут пів касети достатньо?" - відповідає на це "Ліса".

Євген Коваль продемонстрував ще одну розмову між Кузьменко ("Ліса") та громадянкою на прізвисько "Вася", які обговорюють, що країні зараз потрібна сакральна жертва, якою могла б стати і Маруся Звіробій.

"Нам потрібно, щоб менти от..ли когось..бабу.. Нам потрібна Жанна Дарк", - йшлося в розмові.

Володимир Зеленський, який був на цій пресконференції, подякував правоохоронцям на "дуже потужну роботу". "Ми всі побачили дуже багато відповіді. Але є ще одне питання - хто замовник і я впевнений, що на це питання обов'язково знайдеться відповідь наступного разу".

Хто такий Антоненко?

Копирайт изображения Facebook Андрія Антоненка

Андрій Антоненко є волонтером, який пішов на контракт у Сили спецоперацій. Він також є автором гімну ССО "Тихо прийшов, тихо пішов", відомий також як Riffmaster.

Ввечері 12 грудня Антоненко перед своїм будинком, де має бути обшук, поспілкувався з журналістами. Він назвав вручення йому підозри про вбивство журналіста "брєдом, маячнею" і сказав, що не був знайомим з Павлом Шереметом.

Колишніх добровольців і учасників АТО Владислава та Ірину Грищенків поліція затримала на початку листопада.

Згодом Владислав Грищенко заявив у суді, що слідство пропонувало йому визнати винним в обмін на свободу дружини.

Копирайт изображения FACEBOOK

Яні Дугарь 27 років. Вона кілька років працювала військовою медсестрою на Донбасі - в Авдіївці та у Покровську.

Справа Павла Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року. Автомобіль, в якому він перебував, вибухнув прямо посеред Києва, на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького.

Попри те, що представники української влади неодноразово називали встановлення винуватців злочину "справою честі", успіхів в розслідуванні досягнуто не було.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Місце загибелі Павла Шеремета

У Нацполіції тоді, спочатку заявляли, що пріоритетною версією слідства є вбивство Павла Шеремета, пов'язане з його журналістською діяльністю.

Втім, генпрокурор Юрій Луценко минулого року зазначав, що "серйозного прогресу" у справі немає.

У третю річницю загибелі Шеремета, його друзі та колеги влаштували акцію "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді" і закликали притягти керівників правоохоронних органів до відповідальності.

В липні 2019 року президент Володимир Зеленський провів зустріч з очільниками МВС і Нацполіції щодо загибелі Павла Шеремета, під час якої голова держави пообіцяв, що результат у цій справі буде.

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