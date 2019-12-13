Копирайт изображения Андрій Антоненко/Юлия Кузьменко/Яна Дугарь

Слідчі заявляють, що до вбивства журналіста Павла Шеремета причетна група волонтерів та ветеранів війни на Донбасі.

У справі про вбивство є п'ятеро затриманих. 12 грудня затримали та висунули підозри трьом - рок-музиканту і військовому Андрію Антоненку (Riffmaster), дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь.

Подружжя Грищенків, Інну та Владислава - колишніх учасників АТО, затримали у іншій справі щодо замаху на життя людини на Івано-Франківщині, але вони фігурують і у провадженні про вбивство Павла Шеремета. Вони вже перебувають у СІЗО.

Іншим підозрюваним вже у п'ятницю почнуть обирати запобіжні заходи.

Адвокати затриманих вже повідомили, що їхні підзахисні заперечують звинувачення.

Що відомо про цих людей, з'ясовувала ВВС News Україна.

Копирайт изображения Юлия кузьменко/Facebook Image caption Юлія Кузьменко

Хірург

Одна з головних фігурантів звинувачень - Юлія Кузьменко, 40 років. Вона є відомою волонтеркою та військовим медиком.

Народилась у Києві, медичну освіту здобула в університеті імені Богомольця.

Поза війною працює дитячим лікарем-кардіологом в дитячій лікарні Охматдит.

На її сторінці у Facebook вказано, що з 2003 року вона працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ - керує відділенням рентгеноангіографії та ендоваскулярної хірургії.

Також вона працювала лікарем в Інституті Амосова.

Юлія Кузьменко під час Революції гідності стала волонтером ініціативи Євромайдан-SOS.

У 2016 році Юлія Кузьменко отримала від президента нагороду "За гуманітарну участь в антитерористичній операції", а також має волонтерську премію Євромайдан SOS-2016.

Саме Юлія Кузьменко, за версією слідства, заклала вибухівку у машину, в якій загинув Павло Шеремет.

Її адвокат Влад Добош оприлюднив копію підозри та заявив, що Юлія Кузьменко готова відстоювати свою правоту.

Копирайт изображения REUTERS/Sergii Kharchenko Image caption Андрій Антоненко

Музикант

Андрій (Riffmaster) Антоненко народився 1971 року в Києві. Закінчив музичну школу за класом цимбалів і культурно-освітнє училище.

У 1989-му він заснував треш-метал гурт "Лепрозорій", а потім долучився до музичних гуртів ADEM і DAZ Machine.

У 2003 році Антоненко заснував сольний проєкт Riffmaster: музичний гурт військово-патріотичного напрямку. Писав тексти і музику, був вокалістом і гітаристом гурту.

Андрій Антоненко випустив два альбоми - "Beautiful Day" і "Котлета по-киевски".

Після початку війни на Донбасі Антоненко займався волонтерством та вивозив поранених з АТО. Згодом пішов на контракт у новостворені Сили спеціальних операцій, має звання сержант.

Він є автором гімну Сил спеціальних операцій "Тихо прийшов, тихо пішов". Має родину - дружину і двох дітей. Його сім'я раніше жила у комунальній квартирі, а зараз ділить житло з родичами і жодних поліпшень фінансового становища там не спостерігалось.

"Riffmaster - емоційний, підірваний, поїхав воювати, бо не міг всидіти тут. Поза очі друзі говорили, що це все показушність. Я в житті не повірю, що він здатний на таке. Він дуже любить своїх дітей і я не вірю, що він пішов би на злочин. У нього немає ні грошей, ні якихось зв'язків, його підставили ", - розповіло BBC News Україна джерело з близького кола Антоненка.

На захист пана Антоненка виступили багато волонтерів і музикантів, які заявляють, що не вірять у його причетність до вбивства.

Одним з друзів Антоненка є відомий музикант Олександр Положинський та багато інших зірок.

За версією слідства, він супроводжував Юлію Кузьменко, коли вона заклала вибухівку під машину. Він живе поруч з місцем трагедії.

Копирайт изображения Яна Дугарь/Facebook Image caption Яна Дугарь

Медсестра

Яна Дугарь, 26 років. Дівчина народилась у селі Піщане Кременчуцького району Полтавської області.

Вона є військовою медсестрою, кілька років працювала на Донбасі - в Авдіївці та у Покровську.

Кілька років тому в інтерв'ю ВВС News Україна вона розповідала, через що проходять медики на Донбасі. Під час інтерв'ю у 2017 року вона якраз була в Авдіївці.

"Найважче - це ухвалювати самостійне рішення. Коли лікарі всі на операції, а я тут сама і маю вирішити, що робити з пораненим... Складно - це коли стріляють по Авдіївці, привозять важкопоранених і не стає світла. Ми мусимо робити перев'язки під телефони і ліхтарики, все наосліп", - говорила пані Дугарь.

Яна Дугарь є медиком за освітою. Має військове звання молодший сержант та є медичною сестрою одного з парашутно-десантних батальйонів 25 окремої повітрянодесантної бригади ДШВ ЗС України.

Дівчина є кавалером ордену "За мужність" ІІІ ступеня. Відзначена нагрудним знаком "За зразкову службу", медаллю "За оборону Авдіївки", відзнакою "За врятовані життя", медаллю "За збереженні життя" та нагрудним знаком "Знак пошани" від міністра оборони.

Їй інкримінують те, що вона робила розвідку на місці злочину напередодні, фотографувала розміщення камер спостереження.

Відома волонтерка та депутат парламенту Яна Зінкевич оприлюднила документи, що у момент убивства журналіста медсестра була у зоні АТО.

Копирайт изображения Інна Грищенко/ Facebook

Інна та Владислав Грищенки

Як пише "Українська правда", Владиславу Грищенку із позивним "Буча" 41-рік. В добровольчому корпусі він займався розвідкою, очолював взвод, брав участь в обороні Донецького аеропорту. Пізніше уклав контракт зі Збройними силами як сапер 95-ої окремої аеромобільної бригади.

Його 40-річна дружина Інна Грищенко з позивним "Пума" до фронту, за її ж словами, працювала у СІЗО та Бучанській колонії. Має доньку від попереднього шлюбу.

Після фронту - була співзасновницею ветеранської ресторації "Патріот" у Львові, працювала у Pizza Veterano, де в день її затримання відбулись обшуки.

Владислав Грищенко - неодноразово опинявся на лаві підсудних, вперше у 17 років, востаннє - 8 років тому.

Їм інкримінують виготовлення вибухівки.

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