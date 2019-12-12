Зеленський визнав, що потиснув руку Путіну, але не давав інтерв'ю каналу "Россия"

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Володимир Зеленський на зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня потиснув руку Володимиру Путіну.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

При цьому він зауважив, що не давав інтерв'ю російському каналу "Россия".

Раніше про те, що Володимир Путін та Володимир Зеленський потиснули руки, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, проте українська сторона офіційно цього не підтверджувала.

На питання журналістки, що після зустрічі лишилась одна інтрига, чи потиснув він руку Путіну, Зеленський відповів ствердно.

"Так, як можна інакше зустрічатись на найвищому рівні, починати діалог і про щось домовлятися", - заявив пан Зеленський.

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"Якщо завтра нам повернуть наш окупований Донбас, то я можу десять разів потиснути руку. А якщо повернуть Крим - то 100 разів можу потиснути", - додав він.

Щодо анонсу інтерв'ю Володимира Зеленського каналу "Россия", яке анонсували росіяни, Зеленський відповів негативно.

"Я не давав інтерв'ю каналу "Росія". В Парижі це було, в коридорі, вночі. Журналістка була, дівчина, щось запитала в коридорі, я щось відповів. Таке інтерв'ю", - заявив президент.

Після нормандської зустрічі стало відомо, що лідери країн домовились про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" вже до Нового року, але з обмовкою.

Також задекларували домовленість про припинення вогню і часткове розведення сил на Донбасі на трьох нових ділянках, які не озвучили.

Президенти хочуть відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування, а найбільше критики викликав пункт комюніке про те, що сторони "вважають за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство".

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