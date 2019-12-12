Вбивство Павла Шеремета: хто підклав вибухівку? Випуск новин 12.12.2019

У випуску новин від 12 грудня:

1) Подробиці вибуху автомобіля журналіста Шеремета: версії того, хто заклав вибуховий пристрій. Розповідаємо подробиці.

2) Як у Новій Зеландії рятувальники ризикують життями, щоб повернути родичам загиблих у виверженні вулкана туристів їхні тіла.

3) І покажемо, що відбувається у Британії в день голосування на загальних виборах.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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