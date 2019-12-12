Вбивство Павла Шеремета: хто підклав вибухівку? Випуск новин 12.12.2019
- 12 грудня 2019
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У випуску новин від 12 грудня:
1) Подробиці вибуху автомобіля журналіста Шеремета: версії того, хто заклав вибуховий пристрій. Розповідаємо подробиці.
2) Як у Новій Зеландії рятувальники ризикують життями, щоб повернути родичам загиблих у виверженні вулкана туристів їхні тіла.
3) І покажемо, що відбувається у Британії в день голосування на загальних виборах.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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