Копирайт изображения AFP Image caption Борис Джонсон переміг на парламентських виборах у Великій Британії

Офіційні результати загальних виборів у Великій Британії - Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном перемогла й отримала вражаючу більшість у Палаті громад.

Борис Джонсон під час виборів обіцяв швидко вивести країну з Євросоюзу, тож оглядачі прогнозують стрімке просування брекзиту.

"Ми отримали потужний мандат втілити брекзит", - заявив Джонсон у промові після перемоги в окрузі.

Водночас він отримав проблему у вигляді посилення прихильників незалежності Шотландії.

Для власної більшості потрібно мати голоси 326 депутатів з 650.

Після офіційного встановлення результату в 637 округах Консервативна партія покращила свій результат на 46 місць й має 355 голоси. Натомість їхні головні конкуренти - Лейбористська партія - втратили 58 місць й мають всього 202 голосів.

Ліберально-демократична партія отримала 10 (-1) мандатів, а Шотландська національна партія - 48 (+13).

Лідер лейбористів Джеремі Корбін вже заявив, що не поведе партію на наступні вибори.

Ці результати практично збіглись з даними екзит-полу, які були опубліковані одразу після закриття виборчих дільниць о 22 годині (00.00 за Києвом).

Всі 650 депутатів Палати громад в Британії обираються в одномандатних округах в один тур. Для перемоги вистачає переваги хоча б в один голос.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джеремі Корбін - лідер лейбористів, які значно погіршили свій результат. Сам він виграв свій виборчий округ

Брекзит у січні?

Тепер варто чекати, що з такою більшістю консерватори, згідно з їхньою програмою, негайно ратифікують угоду про вихід з Євросоюзу.

31 січня 2020 року Британія покине ЄС формально, а в кінці року, після закінчення перехідного періоду - і фактично.

Торі (консерватори) обіцяють не продовжувати перехідний період, хоча за угодою про вихід така можливість у Британії та Євросоюзу є.

Восени торі не змогли затвердити угоду й фактично втратили більшість у Палаті громад, тоді ж уряд ініціював дочасні вибори.

Шотландське питання

Шотландська національна партія має програмною метою незалежність регіону. Кандидати від ШНП балотуються лише у Шотландії, тому їхній теоретичний максимум на виборах Палати громад складав 59 мандатів, за кількістю виборчих округів у їхньому регіоні. Вони взяли абсолютну більшість округів Шотландії.

ШНП чітко заявляла, що буде ініціювати ще один референдум щодо виходу зі складу Великої Британії й брекзит тільки укріпить їхнє бажання, адже більшість шотландців не бажають виходу з ЄС.

Глава уряду автономної Шотландії і лідерка Шотландської національної партії Нікола Стерджен підтвердила це бажання у коментарі ВВС у виборчу ніч.

"Шотландія дала чіткий сигнал - ми не хочемо уряду Бориса Джонсона, ми не хочемо залишати ЄС", - заявила вона і додала, що має мандат дати Шотландії альтернативне майбутнє.

Хто що обіцяв

Консерватори перед виборами обіцяли, що одразу ж ратифікують у Палаті громад угоду про вихід із ЄС - таке зобов'язання підписали усі кандидати-торі - і Британія 31 січня формально покине Євросоюз. Також серед головних обіцянок консерваторів було збільшення фінансування системи охорони здоров'я.

Лейбористська партія на чолі з Джеремі Корбіном обіцяла в разі приходу до влади швидко домовитися з ЄС про нові умови виходу, а потім винести цю нову угоду на референдум.

Лейбористи обіцяли зберегти найтісніші зв'язки з ЄС в економіці й інших сферах - їхні опоненти-прихильники брекзиту називають це "залишити від брекзиту одну назву".

Ліберал-демократи обіцяли "припинити цей безлад", відкликати заяву про вихід і залишитися у ЄС.

Копирайт изображения PA Media Image caption Результати виборів підрахували до ранку

Нова лідерка лібдемів Джо Свінсон, яка очолила партію цього літа, вирішила, що їй із соратниками треба бути більш рішучими і обіцяти не другий референдум, а просто скасування брекзиту. Поки формальний вихід не відбувся, уряд Британії дійсно має право просто відкликати заяву про вихід.

Джо Свінсон програла свій мажоритарний округ і не потрапила до парламенту.

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