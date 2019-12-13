Вибори в Британії: партія Джонсона впевнено перемогла й пообіцяла швидкий брекзит
Офіційні результати загальних виборів у Великій Британії - Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном перемогла й отримала вражаючу більшість у Палаті громад.
Борис Джонсон під час виборів обіцяв швидко вивести країну з Євросоюзу, тож оглядачі прогнозують стрімке просування брекзиту.
"Ми отримали потужний мандат втілити брекзит", - заявив Джонсон у промові після перемоги в окрузі.
Водночас він отримав проблему у вигляді посилення прихильників незалежності Шотландії.
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Для власної більшості потрібно мати голоси 326 депутатів з 650.
Після офіційного встановлення результату в 637 округах Консервативна партія покращила свій результат на 46 місць й має 355 голоси. Натомість їхні головні конкуренти - Лейбористська партія - втратили 58 місць й мають всього 202 голосів.
Ліберально-демократична партія отримала 10 (-1) мандатів, а Шотландська національна партія - 48 (+13).
Лідер лейбористів Джеремі Корбін вже заявив, що не поведе партію на наступні вибори.
Ці результати практично збіглись з даними екзит-полу, які були опубліковані одразу після закриття виборчих дільниць о 22 годині (00.00 за Києвом).
Всі 650 депутатів Палати громад в Британії обираються в одномандатних округах в один тур. Для перемоги вистачає переваги хоча б в один голос.
Брекзит у січні?
Тепер варто чекати, що з такою більшістю консерватори, згідно з їхньою програмою, негайно ратифікують угоду про вихід з Євросоюзу.
31 січня 2020 року Британія покине ЄС формально, а в кінці року, після закінчення перехідного періоду - і фактично.
Торі (консерватори) обіцяють не продовжувати перехідний період, хоча за угодою про вихід така можливість у Британії та Євросоюзу є.
Восени торі не змогли затвердити угоду й фактично втратили більшість у Палаті громад, тоді ж уряд ініціював дочасні вибори.
Шотландське питання
Шотландська національна партія має програмною метою незалежність регіону. Кандидати від ШНП балотуються лише у Шотландії, тому їхній теоретичний максимум на виборах Палати громад складав 59 мандатів, за кількістю виборчих округів у їхньому регіоні. Вони взяли абсолютну більшість округів Шотландії.
ШНП чітко заявляла, що буде ініціювати ще один референдум щодо виходу зі складу Великої Британії й брекзит тільки укріпить їхнє бажання, адже більшість шотландців не бажають виходу з ЄС.
Глава уряду автономної Шотландії і лідерка Шотландської національної партії Нікола Стерджен підтвердила це бажання у коментарі ВВС у виборчу ніч.
"Шотландія дала чіткий сигнал - ми не хочемо уряду Бориса Джонсона, ми не хочемо залишати ЄС", - заявила вона і додала, що має мандат дати Шотландії альтернативне майбутнє.
Хто що обіцяв
Консерватори перед виборами обіцяли, що одразу ж ратифікують у Палаті громад угоду про вихід із ЄС - таке зобов'язання підписали усі кандидати-торі - і Британія 31 січня формально покине Євросоюз. Також серед головних обіцянок консерваторів було збільшення фінансування системи охорони здоров'я.
Лейбористська партія на чолі з Джеремі Корбіном обіцяла в разі приходу до влади швидко домовитися з ЄС про нові умови виходу, а потім винести цю нову угоду на референдум.
Лейбористи обіцяли зберегти найтісніші зв'язки з ЄС в економіці й інших сферах - їхні опоненти-прихильники брекзиту називають це "залишити від брекзиту одну назву".
Ліберал-демократи обіцяли "припинити цей безлад", відкликати заяву про вихід і залишитися у ЄС.
Нова лідерка лібдемів Джо Свінсон, яка очолила партію цього літа, вирішила, що їй із соратниками треба бути більш рішучими і обіцяти не другий референдум, а просто скасування брекзиту. Поки формальний вихід не відбувся, уряд Британії дійсно має право просто відкликати заяву про вихід.
Джо Свінсон програла свій мажоритарний округ і не потрапила до парламенту.
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