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Європейська Рада ввечері 12 грудня на засіданні голів держав та урядів країн-членів продовжила ще на пів року економічні секторальні санкції проти Росії.

Про це повідомив речник голови Європейської Ради Баренд Лейтс.

"Продовження санкцій щодо Росії схвалене", - написав він у Twitter.

На сторінці Європейської Ради вказано, що питання продовження секторальних економічних санкцій щодо Росії розглянули після зустрічі у нормандському форматі у Парижі 9 грудня.

"ЄС підтверджує підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться у повідомленні.

Агенція "Укрінформ" з посиланням на прес-конференцію президента Європейської Ради Шарля Мішеля вказує, що санкції продовжили на пів року.

"Ми мали дискусію щодо Росії та України. Ми були проінформовані про результати нормандського саміту, який відбувся минулого понеділка у Парижі. Емануель Макрон і Ангела Меркель оновили для нас інформацію щодо ситуації. Ми продовжили санкції на наступні шість місяців, виходячи з того, що імплементація Мінських угод залишається важливою. Ми будемо продовжувати за цим спостерігати", - сказав президент Європейської Ради.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідери Німеччини та Франції повідомили керівникам країн ЄС результати нормандського саміту

9 грудня у Парижі відбулась зустріч лідерів країн нормандського формату - Німеччини, України, Франції та Росії.

Лідери країн домовились про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" вже до Нового року.

Також задекларували домовленість про припинення вогню і часткове розведення сил на Донбасі на трьох нових ділянках, які не озвучили.

Президенти хочуть відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування.

Сторони також "вважають за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство".

Наступна зустріч у цьому форматі має відбутись за чотири місяці.

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