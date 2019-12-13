Лондон: суд відклав рішення у справі "боргу Януковича"

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Верховний Суд Великої Британії закінчив заслуховувати аргументи сторін у суперечці між Росією та Україною щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США, які ще називають "боргом Януковича".

Як повідомило Міністерство фінансів України, суд відклав ухвалення рішення на більш пізню дату.

"Результати остаточної апеляції щодо заяви Росії про винесення рішення у порядку спрощеного провадження будуть оголошені після проголошення Верховним Судом свого рішення, що станеться, імовірно, у 2020 році", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Слухання стосовно остаточної апеляції у Верховному Суді тривало чотири дні - з 9 по 12 грудня.

Перед Євромайданом 2013 років Москва позичила Києву 3 млрд доларів. Вона вважає угоду виключно комерційної і просить суд зобов'язати Україну повернути гроші. Київ відмовляється, оскільки впевнений, що Володимир Путін погрозами і тиском нав'язав кредит Віктору Януковичу, який незабаром втік до Росії.

Суд нижчої інстанції підтримав російську сторону, але за підсумками апеляції Високий суд Лондона частково скасував це рішення.

Таким чином Україна отримала право судитися з Росією по суті: наводити докази тиску, викликати свідків, звинувачувати Кремль в анексії Криму і збройному втручанні на Донбасі.

Росія, яка заперечує тиск і військове втручання, оскаржила апеляцію у Верховному суді. Вона просить прискореного процесу, на якому буде розглянуто тільки одне питання: заплатила Україна чи ні.

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Що далі?

Якщо справу у Верховному суді виграє Росія, а комерційний суд вирішить питання на її користь, Москва зможе почати полювання за українськими активами за кордоном, або посадити Київ за стіл переговорів.

Досі Україна відмовлялася обговорювати реструктуризацію 3 млрд доларів "боргуЯнуковича", оскільки Росія визнана агресором, а борг отримав колишній президент до Революції гідності, внаслідок якої він втік до боржника.

Інша справа, якщо переговори доведеться починати за рішенням незалежного арбітра - лондонського суду.

Якщо ж судовий процес в британському Верховному суді виграє Україна, новий процес у Високому суді Англії обіцяє їй міжнародний майданчик для звинувачень Росії в агресії та тиску.

Безпрецедентна справа

Верховний суд розглядає лише справи, що мають конституційне значення для всієї Британії. Його завдання у цій справі — не розсудити суперечку Росії та України, а визначити роль і повноваження англійських судів в ньому.

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"Борг Януковича" був оформлений облігаціями, випущеними за англійським правом. Суперечки щодо такого боргу — звичайна справа для англійських судів, але традиційно їх ведуть компанії та банки. З країнами справа складніше, тому що суди не втручаються у міжнародні відносини.

Українська сторона намагається довести, що корпоративне право в цьому випадку можна застосувати при розгляді звинувачень у примусі до угоди, попри те, що агентом примусу виступає держава, а не комерційне підприємство.

Оскільки справа давно вийшло за межі прецедентів англійського права, суди у найближчі місяці, а то й роки навряд чи поставлять крапку в ньому.

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