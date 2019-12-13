Український фільм - у шортлисті кінопремії BAFTA. Про що він?

Копирайт изображения КАДРИ З ФІЛЬМУ "АННА" НАДАНІ АВТОРАМИ СТРІЧКИ

Короткометражний фільм "Анна" знятий ізраїльським режисером Декелем Беренсоном за участі України потрапив до короткого списку премії BAFTA, повідомляє Британська кіноакадемія.

За повідомленням на сайті кіноакадемії, усього на "Найкращий британський короткометражний фільм" номіновано 10 кінострічок.

Над фільмом працювали кінокомпанії з України, Ізраїлю та Великої Британії, хоча зняли стрічку повністю в Україні та коштувало це 45 тисяч доларів.

Зйомки проходили у Києві та Кривому Розі, де, за словами продюсера стрічки Віталія Шереметьєва, були найбільш вдалі локації, "відчувався колорит міст".

Світова прем'єра стрічки відбулася 24 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, українська — на Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість".

Фільм розповідає історію про матір-одиначку на ім'я Анна, яка живе на охопленому війною Сході України й виховує 16-річну дочку. Головна героїня працює на м'ясопереробному комбінаті та мріє про краще життя.

"Анна" - це іронічний погляд ізраїльського режисера Беренсона на туристичні поїздки іноземців за нареченими до України.

Кінопремія BAFTA — це щорічна нагорода Британської академії телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог Оскара.

Нагородження переможців відбудеться 2 лютого у Лондоні.

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